'Spried ar Delfi' speciālizlaidums: Spriedze un provokāciju riski saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā

Krievijas iebrukums Ukrainā no jauna licis sākt gruzdēt spriedzei starp Latvijas iedzīvotājiem, kas dzīvo atšķirīgās informatīvās telpās, un uzjundījis jautājumu par sabiedrības saliedētību kā vienu no Latvijas iekšējās drošības stūrakmeņiem. Politiķi aicina saglabāt mieru, būt vienotiem un saliedētiem, tomēr sabiedrībā pastāv pretēji viedokļi, ap kādām vērtībām tam būtu jānotiek. Cik lielā mērā tās ir provokācijas un cik – izgāzusies integrācijas politika, un kā to labot – par to piektdien, 18.martā, plkst.12 runāsim raidījuma “Spried ar Delfi” speciālizlaidumā.

Valsts Drošības dienestā norāda, ka kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā Latvijas sabiedrībā novērotas pretēju viedokļu sadursmes saistībā ar notikumiem Ukrainā. Tāpat VDD publiskajā telpā ir fiksējis atsevišķus mēģinājumus provocēt spriedzi starp dažādām etniskajām grupām.

Par vienu no pēdējā laika spilgtākajiem piemēriem sabiedrības sašķeltībai kļuvušas šonedēļ Daugavpilī novērotās nesaskaņas, kuras izraisījusi Ukrainas karoga izkāršana pilsētas karoga vietā pie Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas. Notikuma vietā pulcējās cilvēku grupa, kas pieprasīja karogu novākt, un kaunināja skolas direktoru. Valsts policija par nesankcionētu piketu sākusi vairākus administratīvā pārkāpuma procesus.

Raidījumā speciālisti diskutēs par šā brīža galvenajiem riskiem Latvijas drošībai un to cēloņiem, kā arī par risinājumiem - kā runāt ar cilvēkiem, kuru vērtības, domas un uzskati atrodas otrpus “dzelzs priekškaram”, kas nolaidies priekšā Krievijai. Kā uzrunāt, pārliecināt šos cilvēkus, un kam tas būtu pa spēkam?

Par to raidījumā diskutēs politiķi - nacionālās apvienības līderis, Saeimas deputāts Raivis Dzintars un Daugavpils mērs, “Saskaņas” valdes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Elksniņš – un eksperti: par valdības stratēģisko komunikāciju atbildīgais ierēdnis Rihards Bambals, dezinformācijas pētniece Nika Aleksejeva un LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks Mārtiņš Kaprāns.

Diskusiju vadīs “Delfi TV” žurnāliste Alina Lastovska.

Raidījuma "Spried ar Delfi" jaunākās epizodes ir pieejamas Apple un Spotify podkāstos!