'Spried ar Delfi': Vai esam gatavi šķirot arī tekstilatkritumus?

Latvijas iedzīvotāju prasmes atkritumu šķirošanā pamazām uzlabojas, taču jau no nākamā gada šķirojamajiem atkritumiem pievienosies jauna "frakcija" – tekstilmateriāli. Sākot ar 2023. gadu, tie Latvijā būs jāšķiro obligāti. Vai esam tam gatavi? Par to trešdien, 2. novembrī, pulksten 12 raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns sarunāsies ar SIA "Clean R" izpilddirektoru Valeriju Stankeviču un biedrības "Zaļā brīvība" ilgtspējīgas modes eksperti Daci Akuli.

Kā liecina uzņēmuma “Clean R” novērojumi, daudzdzīvokļu namos ietaupījums par atkritumu izvešanu var sasniegt pat pusi no izmaksām, kādas būtu, ja iedzīvotāji turpinātu nešķirojot visu mest vienā miskastē.

Kamēr daļa iedzīvotāju vēl tikai mācās pareizi šķirot ikdienas sadzīves atkritumus, Eiropas Savienības (ES) direktīvas paredz, ka no 2025.gada ES dalībvalstīm, tostarp Latvijai, jānodrošina nevajadzīgo tekstila izstrādājumu šķirošanas un savākšanas sistēma, ai mazinātu tekstila radīto vides piesārņojumu un veicinātu materiālu atkārtotu izmantošanu. Latvija apņēmusies to ieviest no 2023. gada.

Vai tekstila šķirošanas infrastruktūra nākamgad būs pieejama ikvienam, un kāda ir tekstilatkritumu apsaimniekošanas nākotne Latvijā? Vairāk par šķirošanas tendencēm un ekonomisko potenciālu skatieties raidījumā!

