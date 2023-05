'Spried ar Delfi', vai lielveikaliem svētdienās jābūt slēgtiem

Šogad no jauna atsākušās diskusijas par gadiem ilgi apspriesto jautājumu, vai brīvdienās vajadzētu slēgt lielveikalus. Par to, kādi no tā būtu ieguvumi, un kādi ir šīs idejas pretinieku argumenti, pirmdien, 8. maijā pulksten 13.00 raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns izjautās šīs idejas virzītāju – zemkopības ministru Didzi Šmitu (AS), un tirdzniecības centru pārstāvjus – tirdzniecības centru "Spice" un "Spice Home" vadītāju Ivetu Priedīti un Jurģi Ābeli, kurš pārstāv Latvijā lielāko reģionālo tirdzniecības centru "Valleta" Valmierā.

Jau ziņots, ka februārī Šmits paziņoja, ka Zemkopības ministrija (ZM) rosinās izstrādāt likumprojektu par lielo tirdzniecības veikalu darba laika ierobežojumiem, līdzīgi kā tas ir Vācijā, Šveicē un Francijā, lai veicinātu mazo tirdzniecības vietu, ēdinātāju un lauku tirdziņu dzīvotspēju.

Savukārt aprīļa vidū viņš informēja, ka ZM darbs pie likumprojekta par lielo tirdzniecības centru slēgšanu svētdienās turpinās, un ministra padomniece juridiskajos jautājumus strādā pie projekta sākotnējās redakcijas.

Vienlaikus Latvijas lauku tūrisma uzņēmēji paziņojuši, ka atbalsta iniciatīvu par lielveikalu slēgšanu svētdienās.

Latvijas Lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs" pārstāvji norādīja, ka lielveikalu slēgšana svētdienās lielai daļa sabiedrības liktu mainīt ieradumus, raisītu izmaiņas ekonomikā un prasītu alternatīvas. Vienlaikus, slēdzot lielveikalus svētdienās, ieņēmumiem valsts un uzņēmēju kabatās nevajadzētu mainīties, jo cilvēku vajadzības nesamazināsies.

Tāpat asociācijā pauda pārliecību, ka, izveidojot atbilstošus nosacījumus, lielveikalu slēgšana svētdienās palīdzētu atdzimt mazajiem veikaliņiem lielo pilsētu vietējās apkaimēs, kur varētu iegādāties Latvijas ražotāju produkciju. Tas būtu īpaši svarīgi tādiem ražotājiem, kuri ar produkciju neiekļūst lielveikalos.

Arī SIA "Latvijas tirgotāju savienība", kas ir veikalu tīkla "LaTS" pārvaldītājs, valdes priekšsēdētājs Raimonds Okmanis aģentūrai LETA atzīmēja, ka tirdzniecības centru slēgšana brīvdienās būtu valsts pussolis pretī mazo veikalu izdzīvošanai.

Savukārt ekonomikas ministre Ilze Indriksone (NA) intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" norādījusi, ka lielo tirdzniecības veikalu darba laika ierobežošana brīvdienās bez datos balstītiem argumentiem nebūtu īstenojama. "Mēs noteikti saredzam risku konkurences ierobežošanai un brīvas ekonomikas ierobežošanai, kas šādā brīdī, kad ekonomika bremzējas un katra aktivitāte ir vērtība, ir ļoti liels risks," sacīja Indriksone.

