'Spried ar Delfi': vai no salšanas mājokļos šoziem izdosies izvairīties? Pilns ieraksts

Rīgas lielākais namu apsaimniekošanas uzņēmums "Rīgas namu pārvaldnieks" šonedēļ pirmajām mājām pieslēdzis apkuri – tas noticis pāris dienas pēc tam, kad stājušies spēkā noteikumi, kas šajā apkures sezonā pieļauj taupības nolūkos samazināt apkures un aukstā ūdens temperatūru mājokļos. Vai šoziem no salšanas mājokļos izdosies izvairīties? Par to ceturtdien, 6.oktobrī, pulksten 12 raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns sarunāsies ar Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības valdes priekšsēdētāju Egīlu Dzelzīti un pašvaldības SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" Klientu un komunikācijas pārvaldes vadītāju Kristu Leiškalnu.

Saskaņā ar valdības lēmumu no 1. oktobra līdz pavasarim, 30. aprīlim, dzīvojamās mājas pārvaldītājam jānodrošina, lai dzīvokļos gaisa temperatūra nepārsniegtu plus 19 grādus, bet telpā ar viszemāko gaisa temperatūru tā nedrīkst būt zemāka par plus 18 grādiem. Samazinot dzīvojamo telpu gaisa temperatūru par vienu grādu, tiek ietaupīti aptuveni 5% no apkures izmaksām, kas ilgtermiņā veido vērā ņemamu ietaupījumu.

Vienlaikus paši dzīvokļu īpašnieki var lemt par augstāku telpu gaisa temperatūras nodrošināšanu dzīvojamajā mājā, ja par to izdodas vienoties.

Vai padomju laikā būvētajās daudzdzīvokļu mājās ietaupīt, vienlaikus nodrošināt visos mājokļos noteiktu temperatūru, ir izpildāms mērķis, un ar kādām “blakusparādībām” jārēķinās pārāk vēsos mājokļos – par to runāsim raidījumā.

