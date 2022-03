Sprūds: Putinam būs grūti izlīst no bunkura, lai parakstītu vienošanos ar Zelenski

Krievijas un Ukrainas miera sarunas ir "pamatīgs mīnu lauks" – iespējamā vienošanās skar arī jautājumus, kas būtu jālemj Ukrainas tautai referenduma ceļā, bet, kamēr vien tur atrodas Krievijas karaspēks un daļa valsts jau vairākus gadus ir okupēta, tautas nobalsošanas rezultātu leģitimitāte ir sarežģīts jautājums, līdz ar to veidojas "noslēgts aplis". Bet pat tad, ja vienošanās tiks panākta, Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam mazākā problēma būtu publiskā diplomātija, kā to pasniegt savai sabiedrībai. "Viņam būs grūti izlīst no bunkura, lai tiktos ar Zelenski", raidījumā "Spried ar Delfi" sacīja Latvijas Ārpolitikas institūta vadītājs un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) profesors Andris Sprūds.



