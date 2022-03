'Viņam pasaule apgriezās otrādi' – teātros darbā pieņemti gan Ukrainas, gan Krievijas bēgļi

“Kad viņam piezvanīja ukraiņu paziņa, kuram viņš nevar neticēt, viņam pasaule apgāzās otrādi. Šis puisis man ar asarām acīs šodien stāsta, kā atgriezās Latvijā, ņemot līdzi savu sievu, un šobrīd otro dienu uzturoties Latvijā, sastopas ar to informāciju, ar ko mēs jau dzīvojam mēnesi. Viņiem tas ir tāds trieciens, kā apokalpise,” tā Mihaila Čehova Rīgas krievu teātra direktore Dana Bjorka raksturoja kādu jauno aktieri no Krievijas, kuru teātris nupat pieņēmis darbā. Kopumā teātris ir gatavs darbā pieņemt piecus krievvalodīgus aktierus, un interese no Ukrainas, Krievijas un Baltkrievijas esot milzīga. Tikmēr Latvijas Teātra darbinieku savienības vadītājs Ojārs Rubenis norādīja, ka arī citos Latvijas teātros jau darbā pieņemti cilvēki no Ukrainas.





