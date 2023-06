'Vispirms jāizrunā pašreizējā koalīcijā' - AS izvirza nosacījumus dalībai piecu partiju sarunās

"Apvienotais saraksts" (AS) piedalīsies premjera Krišjāņa Kariņa (JV) rosinātajās piecu partiju sarunās tikai tad, ja vispirms plānotos diskusiju jautājumus savā starpā izrunās esošie koalīcijas partneri, ceturtdien raidījumā "Spried ar Delfi" pauda AS Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars. Pagaidām AS un arī Nacionālā apvienība (NA) nepauž skaidru gatavību piedalīties piektdien plānotajās piecu partiju sarunās.





.