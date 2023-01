VM parlamentārā sekretāre: šai valdībai veselības nozare nav prioritāte

"Mūsu pusē problēma ir tāda, ka iepriekšējās valdības laikā mēs bijām veselības nozare kā prioritāte, taču mēs to fiziski jutām diezgan švaki. Šajā valdībā mēs starp piecām prioritātēm neesam ierakstīti. Vārdos mēs esam prioritāte, visiem ir svarīgi, lai sabiedrībā būtu vesels, ekonomiski stabils ar dzīvi apmierināts cilvēks, bet skaitļos mēs redzam – ir tā, kā ir," tā raidījumā "Spried ar Delfi" izteicās Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre Ilze Ortveina (AS). Viņa gan nepiekrita bažām, ka rudenī kāda slimnīca varētu bankrotēt, bet atzina, ka no vairāk nekā 300 miljoniem eiro, uz ko slimnīcas cerējušas valsts budžetā, reāli tās varētu saņemt vien aptuveni trešdaļu.