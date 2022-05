Cik ilgi jaunības 'grēki' bojās dzīvi? – 'Tiesības zināt' septītā epizode

Jaunībā pastrādāti krimināli "grēki", tevi neizbēgami vajās līdz pat mūža beigām, neatkarīgi no pārkāpuma smaguma, jo Latvijas likumi šajā ziņā ir ļoti bargi un nepiedodoši – tā raidījumā "Tiesības zināt" brīdināja zvērināts advokāts Artūrs Zvejsalnieks. Tādēļ viņš aicināja jauniešus vienmēr domāt ar galvu, bet, ja nu sanāk, nokļūt policijā, vienmēr sagaidīt vecāku un advokāta ierašanos, pirms skaidroties likumsargiem. "Nedod Dievs, sāksi kaut ko stāstīt pirms tam. Tur būs ļoti dziļi, un pēc tam tu no turienes neizlīdīsi," brīdināja jurists.

Kaut sodi, ko nepilngadīgajiem var piespriest par kriminālpārkāpumiem, ir daudz maigāki, nekā pieaugušajiem, to ilgtermiņa sekas ir vienlīdz skarbas visiem – piemēram, sodītai personai nebūs iespējams, strādāt virknē juridisko vai valsts pārvaldes profesiju, skaidroja Zvejsalieks. Tādēļ viņš aicināja jauniešus vienmēr rīkoties apdomīgi. "Ko tu dari un kāpēc tu to dari? Ja ir sajūta, ka to nevajadzētu darīt, tad to nevajag darīt. Ir jāsaprot, ka jebkādos apstākļos zagt, bojāt mantu, darboties ar narkotiskām vielām ir bezcerīgi," uzsvēra jurists.



"Un otrs variants, njā, nezinu, vai tādu padomu var dot, bet, ja reiz tomēr sanāk nonākt policijā, pirmām kārtām, darīt visu, lai tur nenonāktu, tai skaitā kedas ir ļoti labi apavi, ar viņiem viegli skriet," ironizēja advokāts.

Vai jaunības piedzīvojumi traucēs arī, piemēram, pēc 20 gadiem? Ja pret tevi bijusi krimināllieta, tad Valsts prezidents vai policists tu nekad nebūsi. Arī pielaide valsts noslēpumam, ko vajag daudzos valsts pārvaldes darbos, tev "nespīd". Par Saeimas deputātu gan tevi var ievēlēt – tur pretī ņem visus, ironizēja Zvejsalnieks. 01:07