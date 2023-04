Kā cīnīties pret negodīgu konkurentu? 'Tiesības zināt' pulksten 16

Ko varu darīt, ja esmu uzņēmējs, un man šķiet, ka konkurenti veido karteli? Kam man par to ziņot un kādi pierādījumi nepieciešami? Kas vispār ir negodīga konkurence, un kā man pašam izvairīties no iesaistes tajā? Par to Kārlis Arājs pulksten 16 raidījumā "Tiesības zināt" runā ar Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktori Ievu Šmiti.

"Tiesības zināt" ir "Delfi TV" raidījums, kura epizodes publicējam katru otro nedēļu trešdienās pulksten 16. Raidījuma mērķis ir visiem Latvijas iedzīvotājiem saprotamā un atraktīvā veidā skaidrot, kā sevi vislabāk aizstāvēt, ja nonāc saskarsmē ar likumu – kā rīkoties, no kādām kļūdām izvairīties un kur meklēt palīdzību.

Ja jums ir radusies situācija, kurā noderētu jurista padoms, sūtiet savus tēmu pieteikumus uz e-pastu tiesibaszinat@delfi.lv.

