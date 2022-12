Kā, esot stāvoklī, pasargāt sevi no negodīga darba devēja? 'Tiesības zināt' 19. epizode

"Pirmais, ko es ieteiktu – pašām izvērtēt, vai gribat informēt darba devēju par savu īpašo stāvokli, bet ņemiet vērā arī priekšrocību, kas rodas, ja jūs par to darba devēju informējat. Proti, jūs varēsiet izmantot argumentu, ka tādēļ, ka es informēju, tādēļ darba devējs pret mani šādi rīkojas," tā raidījumā "Tiesības zināt" izteicās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists Kaspars Rācenājs. Viņš atzina, ka, kaut likums to liedz, savā jurista praksē bieži saskaras ar situācijām, kad darba devēji atsakās ņemt darbā topošās māmiņas.

Likums neliek par grūtniecību informēt potenciālo darba devēju, bet, ja būsiet to izdarījusi, tad parūpējieties, lai tam ir pierādījumi, raidījumā brīdināja Rācenājs "Jo vairāk jums būs "Whatsapp" čati, e-pastu sarakstes, liecinieki, jebkādi pierādījumi – tad dzīve pēc tam, atnākot pie mums, kuriem jūsu problēmas būs jānokopj, būs daudz vienkāršāka," viņš teica.

Piedāvājam iepazīties ar raidījuma saturu:

Ja izturēta atlase, tūlīt slēdzam darba līgumu, bet uzzini, ka esi stāvoklī – vai vajag par to informēt darba devēju? Likums to neprasa, tieši otrādi – pat aizliedz darba intervijā par to jautāt. Rācenājs arī atminējās konkrētu gadījumu, kad kāda topošā māmiņa par šo faktu intervijas laikā informējusi personālvadītāju, kuras "seja pagriezās par 180 grādiem" un saņēma atbildi, ka nevarēs turpināt darba attiecības. Šis konkrētais gadījums beidzies ar tiesvedību un darbinieci apmierinošu kompensāciju. Proti, informēt nav pienākums, bet, ja to dara, jāparūpējas, lai ir pierādījumi, ka tieši tas ietekmējis darba devēja lēmumu. Rācenājs atzina, ka ir bijuši gadījumi, kad darba ņēmēji šādas sarunas slepeni ieraksta, bet tiesa tās atzīst par pieņemamiem pierādījumiem. 00:53