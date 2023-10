Kā iesūdzēt tiesā valsti? 'Tiesības zināt' pulksten 16

Kā zināms vēršanās tiesā ir viena no pēdējām iespējām atrisināt pāridarījumu, ja citādi tas nav iespējams. Bet ko darīt, ja esat stingri pārliecināts par savu taisnību, bet Latvijas tiesas jums nepiekrīt? Tādā gadījumā galējā iespēja ir - vērsties kādā no starptautiskajām tiesu institūcijām, kuru lēmumi Latvijai ir saistoši. Bet kā to izdarīt? Cik tas izmaksās? Cik lielas izredzes tur uzvarēt? Par to Kārlis Arājs pulksten 16 raidījumā "Tiesības zināt" runā ar "COBALT" vadošo partneri, zvērinātu advokātu Lauri Liepu.

"Tiesības zināt" ir "Delfi TV" raidījums, kura epizodes publicējam katru otro nedēļu trešdienās pulksten 16. Raidījuma mērķis ir visiem Latvijas iedzīvotājiem saprotamā un atraktīvā veidā skaidrot, kā sevi vislabāk aizstāvēt, ja nonāc saskarsmē ar likumu – kā rīkoties, no kādām kļūdām izvairīties un kur meklēt palīdzību.

