Kā tikt vaļā no parādiem maksātnespējas procesā? 'Tiesības zināt' 18. epizode

Privātpersonas maksātnespēja ir "otrā iespēja" labticīgam parādniekam, un nevajag kautrēties to iziet, ja dzīvē gadījies nonākt neatmaksājamos parādos, jo tas nav nekāds kauna traips – tā raidījumā "Tiesības zināt" norādīja zvērināts advokāts un sertificēts maksātnespējas procesa administrators Kaspars Novicāns. Viņš gan brīdināja – ja uz to ej, rēķinies, ka tavu rīcību un tēriņus uzraudzīs.

Novicāns skaidroja, ka ļoti būtisks fiziskas personas maksātnespējas procesā ir labticības kritērijs, proti, jārīkojas godīgi, nedrīkst mēģināt daļu no esošās mantas no parādu piedzinējiem tomēr noslēpt vai, piemēram, šķērdēt to luksusprecēs. "Būs jādomā par savu uzvedību maksātnespējas procesa laikā. Nebūtu skaisti, ja pa labi pa kreisi piedalītos azartspēlēs, veiktu kādus nesamērīgus pirkumus. Mums ir bijuši gadījumi, kad atnāk uz maksātnespējas procesu, bet konta izdruka parāda iepirkumus pa tik eksotiskām zemēm, ka tiesai pat nav vārdu, tā vienkārši izbeidz procesu ar jautājumu – kur jūs šo naudu ņēmāt? Vai tiešām no "tumbiņas" izvilkāt, vai bagāta sieva uzsauca? Ja jums reiz sieva var uzsaukt ekskluzīvus braucienus, varbūt viņa var arī uzsaukt saistību segšanu?" viņš stāstīja.

Novicāns fiziskas personas maksātnespēju raksturoja kā "otrās iespējas došanu labticīgam parādniekam". Protams to nevar pieteikt jebkurš – likums paredz, ka parādiem jāpārsniedz vismaz 5000 eiro. Parāds var būt gan hipotekārais kredīts, gan citi aizņēmumi, gan nenomaksāti rēķini, bet jāsaprot, ka caur maksātnespējas procesu no parādsaistībām varēs atbrīvoties tikai cilvēks, kurš līdz nonākšanai grūtībās, rīkojies godīgi un nav centies apkrāpt savus aizdevējus. 00:55