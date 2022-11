Kā tikt vaļā no parādiem maksātnespējas procesā? 'Tiesības zināt' pulksten 16

Ekonomika turpina slīdēt krīzes virzienā, inflācija, procentu likmju kāpums un milzu rēķini var radīt ne tikai īslaicīgas grūtības. Ja nu secināt, ka visus izdevumus nevarat segt ne šobrīd, ne pārskatāmā nākotnē viena no iespējām ir maksātnespējas process. Kas tieši ir fiziskas personas maksātnespējas process un kādos gadījumos to ieteicams izmantot? Ar kādām grūtībām un ilgtermiņa sekām jārēķinās? Un cik vispār maksā bankrotēt? Par to Kārlis Arājs raidījumā "Tiesības zināt" pulksten 16 runā ar zvērinātu advokātu, sertificētu maksātnespējas procesa administratoru Kasparu Novicānu.

"Tiesības zināt" ir "Delfi TV" raidījums, kura epizodes publicējam katru otro nedēļu trešdienās pulksten 16. Raidījuma mērķis ir visiem Latvijas iedzīvotājiem saprotamā un atraktīvā veidā skaidrot, kā sevi vislabāk aizstāvēt, ja nonāc saskarsmē ar likumu – kā rīkoties, no kādām kļūdām izvairīties un kur meklēt palīdzību.

