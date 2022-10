Kādas ir tiesības šķiroties? – 'Tiesības zināt' 12. epizode

Ja laulība izirusi, tad to var izšķirt vai nu pie notāra, ja abas puses par to vienojas un laulībā pavadīts vismaz gads, vai arī tiesas ceļā, ja kādam no laulātajiem ir būtiski iebildumi par šīs savienības izbeigšanu, "Delfi TV" raidījumā "Tiesības zināt" skaidroja zvērināts advokāts Roberts Eglītis.

Jurists norādīja, ka bezstrīdus kārtībā šķiršanās notiek pie notāra, kur lietu var "nodarīt" 31 dienas laikā. Tāpat šāda procedūra būs krietni vien makam draudzīgāka, taču, jau par kaut vienu lietu nesanāk vienoties, tad nāksies vien doties uz tiesu, kur process var makten ilgi ievilkties un tas var izrādīties gana dārgi.

