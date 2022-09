Ko darīt, ja esmu cietis naida noziegumā? – 'Tiesības zināt' pulksten 16

Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā aktualizējies Latvijā bijuši vairāki gadījumi, kad noziegumos cietuši bēgļi no Ukrainas, vai arī cilvēki, kuri pauduši atbalstu Ukrainai. Kā saprast, vai tie bijuši naida noziegumi un kā to pierādīt? Kas vispār ir naida noziegumi un pret kādām sabiedrības grupām tos mēdz pastrādāt? Par to pulksten 16 raidījumā "Tiesības zināt" Kārlis Arājs runā ar ar zvērinātu advokātu Egonu Rusanovu. Pēc pirmizrādes epizodes ieraksts pieejams raidījumu arhīvā.

"Tiesības zināt" ir "Delfi TV" raidījums, kura epizodes publicējam katru otro nedēļu trešdienās pulksten 16. Raidījuma mērķis ir visiem Latvijas iedzīvotājiem saprotamā un atraktīvā veidā skaidrot, kā sevi vislabāk aizstāvēt, ja nonāc saskarsmē ar likumu – kā rīkoties, no kādām kļūdām izvairīties un kur meklēt palīdzību.

