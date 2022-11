Ko darīt, ja kāds aizskāris manu godu un cieņu? 'Tiesības zināt' pulksten 16

Digitālajā laikmetā publiskas lamas izskan ļoti bieži, bet kā saprast, vai oponents mani pamatoti kritizējis, vai tieši otrādi - nelietīgi aizskāris manu godu un cieņu? Kā sevi aizstāvēt no šādiem uzbrukumiem un no kā izvairīties, lai mani pašu par to nevarētu iesūdzēt? Par to Kārlis Arājs pulksten 16 raidījumā "Tiesības zināt" runā ar zvērinātu advokātu, "Sorainen" partneri Andri Tauriņu.

"Tiesības zināt" ir "Delfi TV" raidījums, kura epizodes publicējam katru otro nedēļu trešdienās pulksten 16. Raidījuma mērķis ir visiem Latvijas iedzīvotājiem saprotamā un atraktīvā veidā skaidrot, kā sevi vislabāk aizstāvēt, ja nonāc saskarsmē ar likumu – kā rīkoties, no kādām kļūdām izvairīties un kur meklēt palīdzību.

