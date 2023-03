Ko darīt, ja man nemaksā uzturlīdzekļus? 'Tiesības zināt' pulksten 16

Kur vērsties, lai iegūtu tā sauktos alimentus jeb uzturlīdzekļus no šķirta dzīvesbiedra? Kā pierādīt, ka tie vispār pienākas? Kā rēķinā to apjomu un ko darīt, ja nevar par tiem vienoties? Par to Kārlis Arājs pulksten 16 raidījumā "Tiesības zināt" runā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas Juridiskās nodaļas juriskonsulti Sintiju Lavsku.

"Tiesības zināt" ir "Delfi TV" raidījums, kura epizodes publicējam katru otro nedēļu trešdienās pulksten 16. Raidījuma mērķis ir visiem Latvijas iedzīvotājiem saprotamā un atraktīvā veidā skaidrot, kā sevi vislabāk aizstāvēt, ja nonāc saskarsmē ar likumu – kā rīkoties, no kādām kļūdām izvairīties un kur meklēt palīdzību.

Ja jums ir radusies situācija, kurā noderētu jurista padoms, sūtiet savus tēmu pieteikumus uz e-pastu tiesibaszinat@delfi.lv.

