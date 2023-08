No kā uzmanīties, īrējot koplietošanas auto, velo vai skrejriteni? 'Tiesības zināt' 34. epizode

"Pats galvenais, izvēloties pakalpojumus, sevišķi tādus, ko nelieto ikdienā, ir iepazīties ar galvenajiem noteikumiem, kas jāievēro. Neticu, ka kāds cilvēks var izlasīt visu līgumu, bet vismaz galvenos noteikumus vajadzētu – cena, apdrošināšana, kur drīkst "parkoties" un tā tālāk," tā raidījumā "Tiesības zināt" par dažādu transportlīdzekļu īri pauda Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) direktore Baiba Vītoliņa. Viņa arī uzsvēra – lai arī līgumi to bieži vien neprasa, vienmēr ir vērtīgi savu transportlīdzekli nofotografēt katru reizi pirms to izlaižat no acīm – tas strīda situācijā būtiski atvieglos savas taisnības pierādīšanu.