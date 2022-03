'Tiesības zināt' ceturtā epizode: Ko darīt, ja no manis grib piedzīt parādu?

Ko darīt, ja no manis piedzen parādu? Kā tas drīkst notikt un ko piedzinējs nevar darīt? Kādas ir manas tiesības piedziņu apstrīdēt? Un kā nodrošināties, ka ar visu piedziņu nepalikšu bez izdzīvošanai vajadzīgās naudas? Par to raidījuma "Tiesības zināt" ceturtajā epizodē 23. marta pulksten 16.

"Tiesības zināt" ir "Delfi TV" raidījums, kura epizodes publicējam katru otro nedēļu trešdienās pulksten 16. Pēc pirmizrādes epizodes ieraksts pieejams raidījumu arhīvā. Raidījuma mērķis ir visiem Latvijas iedzīvotājiem saprotamā un atraktīvā veidā skaidrot, kā sevi vislabāk aizstāvēt, ja nonāc saskarsmē ar likumu – kā rīkoties, no kādām kļūdām izvairīties un kur meklēt palīdzību.

Lai risinātu šos jautājumus, studijā aicinām dažādu jomu juristus. Raidījuma ceturtajā epizodē "Delfi" žurnālists Kārlis Arājs par to, kā rīkoties un no kā uzmanīties, kad kāds no jums mēģina piedzīt parādu, runā ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāju Ivetu Kruku.

