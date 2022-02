'Tiesības zināt': Ko atcerēties un no kā uzmanīties īrējot dzīvokli?

Gandrīz katrs no mums ir īrējis mājokli, tomēr ieraugot uz vairākām lapām sadrukātu līgumu, var apmulst un būtiskas detaļas palaist garām - sevišķi, ja tās sarakstītas juridiskās valodas "sīkajā drukā". No kā jāuzmanās, slēdzot īres līgumu? Kas tajā drīkst būt iekļauts un ko nedrīkst no jums prasīt? Par to raidījuma "Tiesības zināt" otrajā epizodē 23. februāra pulksten 16.

"Tiesības zināt" ir "Delfi TV" raidījums, kura epizodes publicējam katru otro nedēļu trešdienās pulksten 16. Pēc pirmizrādes epizodes ieraksts pieejams raidījumu arhīvā. Raidījuma mērķis ir visiem Latvijas iedzīvotājiem saprotamā un atraktīvā veidā skaidrot, kā sevi vislabāk aizstāvēt, ja nonāc saskarsmē ar likumu – kā rīkoties, no kādām kļūdām izvairīties un kur meklēt palīdzību.

Lai risinātu šos jautājumus, studijā aicinām dažādu jomu juristus. Raidījuma otrajā epizodē "Delfi" žurnālists Kārlis Arājs par mājvietas īres smalkumiem un to, kam jābūt izlasāmam līgumā intervēja "Sorainen" nekustamā īpašuma un būvniecības prakses līdzvadītāju Jorenu Jaunozolu.

Ja jums ir radusies situācija, kurā noderētu jurista padoms, sūtiet savus tēmu pieteikumus uz e-pastu tiesibaszinat@delfi.lv.

Raidījuma "Tiesības zināt" jaunākās epizodes ir pieejamas Apple un Spotify podkāstos!