'Tiesības zināt' otrā epizode: Ko atcerēties un no kā uzmanīties īrējot dzīvokli?

Pirmais “zelta likums” īrējot dzīvokli – zināt, ko pats gribi. Otrais – nepaļauties, ka tas, kas nav ierakstīts līgumā, ir noregulēts kaut kur citur – tā raidījumā “Tiesības zināt” par īres jautājumiem skaidroja "Sorainen" nekustamā īpašuma un būvniecības prakses līdzvadītājs Jorens Jaunozols. “Jūs īrējat svešu dzīvokli, uzdodat sev jautājumu – kad man būs jāmaksā, kurš man nodrošinās elektrību, ūdeni, kanalizāciju – vai ir kopējais mājas līgums, vai man kaut kas jāslēdz atsevišķi. Saraksts ar jautājumiem, ko droši ar izīrētāju izrunājat, un par ko vienojaties, to arī lieciet līgumš,” tā raidījumā “Tiesības zināt” skaidroja "Sorainen" nekustamā īpašuma un būvniecības prakses līdzvadītājs Jorens Jaunozols.

“Tiesības zināt” ir “Delfi TV” raidījums, kura epizodes publicējam katru otro nedēļu trešdienās pulksten 16. Pēc pirmizrādes epizodes ieraksts pieejams raidījumu arhīvā. Raidījuma mērķis ir visiem Latvijas iedzīvotājiem saprotamā un atraktīvā veidā skaidrot, kā sevi vislabāk aizstāvēt, ja nonāc saskarsmē ar likumu – kā rīkoties, no kādām kļūdām izvairīties un kur meklēt palīdzību.

Lai risinātu šos jautājumus, studijā aicinām dažādu jomu juristus. Raidījuma otrajā epizodē “Delfi” žurnālists Kārlis Arājs pievērsās jautājumam, kas kaut reizi dzīvē bijis aktuāls gandrīz katram no mums – dzīvokļu īrei. Viņš Jaunozolu iztaujāja par to kam jāpievērš uzmanība, slēdzot šādu līgumu, kas tajā drīkst būt iekļauts un kas nē, kā arī dažādām situācijām, kas saistītas ar potenciālajiem strīdiem, piemēram, kā pierādīt, ka esi īri samaksājis skaidrā naudā un ko darīt, ja īpašnieks dzīvokli pārdevis un grib īrnieku no tā izlikt.

