Porošenko intervijā 'Delfi': Lai apturētu Putinu, jāpārtrauc runāt krievu valodā publiskās vietās

Viens no efektīvākajiem veidiem, kā apturēt Putinu, būtu izbeigt runāt krievu valodā publiskās vietās – šādu viedokli intervijā portāla "Delfi" žurnālistiem Igaunijā paudis bijušais Ukrainas prezidents Petro Porošenko.

Viesojoties Tallinā, lai veiktu militāru iepirkumu, Porošenko sniedza interviju portāla "Delfi" īpašnieka – mediju izdevniecības "Ekspress Grupp" – lielākajam akcionāram Hansam Luikam un "Eesti Ekspress" žurnālistam Andrejam Hvostovam. Lai gan Porošenko dzimtā valoda ir krievu valoda, viņš atteicās tajā runāt, un intervija notika angļu valodā. Jautāts, vai tā ir politiska nostāja, Porošenko atbildēja noraidoši.

"Esmu uzaudzis krieviski runājošā ģimenē. Domāju, ka krieviski runāju labāk nekā daudzi krievu politiķi. Domāju, ka pasaule kopš 2014. gada ir mainījusies. Putins visai pasaulei minēja ieganstu, kāpēc ir iebrucis. Viņš gribot pasargāt krieviski runājošos. Es cenšos parādīt, ka viens no efektīvākajiem veidiem, kā apturēt Putinu, būtu izbeigt runāt krievu valodā publiskās vietās. Mājās varat runāt, kādā valodā vien vēlaties. Kopš kara sākuma mana ģimene, kura arī ir krieviski runājoša, ir pārgājusi uz ukraiņu valodu. Ja jums ir iespēja runāt ar mani nevis angļu, bet ukraiņu valodā, tā būtu pati labākā dāvana," uzsvēra Porošenko.

Viņš arī aicināja neuzticēties krieviem, neticēt tiem un arī nebaidīties: "Nebaidieties no krieviem. Nebaidieties no Putina. Mēs esam stiprāki. Mēs uzvarēsim." Porošenko arī pauda – Krievijas iebrukums Ukrainā var beigties ar parakstu uz līguma vienīgi tad, ja Ukraina kapitulētu. "Mums ir jāpatriec krievi no Ukrainas zemes," viņš uzsvēra.

Intervijā Porošenko pastāstīja, ka pirms kļūšanas par Ukrainas prezidentu ir vairākkārt ticies ar Putinu, un kopš tā laika viņa briesmoņa tēls ir pieņēmies spēkā: "Viņš vairs neuzskata sevi par premjerministru vai Krievijas prezidentu. Viņš uzskata, ka ir kaut kas starp imperatoru un dievu. Viņš uzskata, ka viņam ir tiesības nogalināt simtiem tūkstošus cilvēku, uzbrukt tautai, visu pasauli pakļaut trešā pasaules kara un atomieroču briesmām. Kāpēc es to stāstu? Visai pasaulei ir jāsaprot, ka atbalsts Ukrainai ir nevis palīdzēšana Ukrainai vai Ukrainas stutēšana, bet tas ir ieguldījums jūsu pašu drošībā."

Piedāvājam noskatīties intervijas spilgtākās epizodes:

Sākoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, vairāk nekā 35 tūkstoši Kijivas iedzīvotāju bija gatavi cīnīties ar ieročiem rokās, tomēr daļai aizstāvju ieročus kara pirmajās stundās nebija iespējams nodrošināt, tāpēc Hersonā ukraiņu varoņi devusīes pie krievu tankiem tikai ar "Banderas smūtijiem" jeb Molotova kokteiļiem rokās. "Visi gāja bojā. Krievija atklāja uguni uz visiem - arī civiliedzīvotājiem un sievietēm," stāsta Porošenko. 04:25