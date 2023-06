Ko sola nākotne? 'Delfi' intervē vadītāju konferences 'EBIT' runātājus pulksten 16.15

Vairāk nekā 50 eksperti no dažādām jomām un valstīm pirmdien un otrdien pulcējušies Rīgā, kur notiek vadītāju konference "EBIT". Tajā Latvijas vadošais medijs "Delfi" pulksten 16.15 intervēs galvenos konferences referentus.

Šogad konferences temati un runātāji fokusējas uz pārmaiņām, kas pēdējos gados ietekmējušas pasauli, un spriež, kāda varētu būt nākotne.

Pirmdien, 12. jūnijā, "Delfi" piedāvā intervijas ar trīs runātājiem - futurologu Kevinu Kelliju (Kevin Kelly), uzņēmēju Pēteru Hinsenu un tiesu psiholoģi un viltus atmiņu pētnieci Džūliju Šovu.

Kellijs pirms 30 gadiem dibināja tehnoloģiju žurnālu "Wired". Viņš pazīstams kā futurologs un tehnoloģiju entuziasts, kurš ir pārliecināts par cilvēces progresu. Savā prezentācijā viņš runāja par to, ka nākotni veido optimisti un, veicot nelielas izmaiņas ik gadu, iespējams ilgtermiņā panākt būtisku progresu. Viņa skatījuma, mākslīgais intelekts ir jāuztver kā praktikants, kurš var palīdzēt ar uzdevumu izpildi, bet kura paveiktais ir jāpārbauda.

Uzņēmējs un investors Pēters Hinsens pirms 10 gadiem uzrakstīja dižpārdokli "The New Normal", kurā pētīja, kāda būs digitālās transformācijas ietekme uz uzņēmumiem. Tagad, 10 gadus vēlāk, jauno situāciju viņš raksturo ar vārdiem "Never Normal", norādot, ka uzņēmumiem un arī citiem ir jāpierod pie tā, ka šodien ir nezināms skaits nezināmo. Intervijā ar viņu "Delfi Bizness" meklēs atbildi uz jautājumu, kādas prasmes un spējas jāattīsta uzņēmumiem un privātpersonām, lai izdzīvotu šajā augstas neskaidrības nākotnē.

Savukārt trešā intervija, ko "Delfi Bizness" piedāvās portāla apmeklētājiem, ir ar tiesu psiholoģi, viltus atmiņu un citu paradoksu pētnieci Džūliju Šovu. Pavisam nesen latviešu valodā iznākusi viņas grāmata "Ļaunuma rašanās". Sarunā ar viņu skaidrosim, kāpēc ir svarīgi pētīt ļaunumu.

Otrdien "Delfi Bizness" piedāvās intervijas ar augsta riska FIB ķīlnieku sarunu vešanas ekspertu un grāmatas "Negotiations On The Edge autors" Matiasu Šranneru (Matthias Schranner). Viņš dalīsies pieredzē par sarunu vadīšanas stratēģiju niansēm. Savukārt konsultāciju kompānijas "Boston Consulting Group" vecākā padomniece Malēne Ridāla (Malene Rydahl) stāstīs par to, kā biznesa vadības stils uzņēmumos var veicināt uzticību, inovācijas un iesaistīšanos.

Konferencē uzstāsies arī "Google" pirmās inovāciju laboratorijas radītājs, Stenforda Universitātes profesors, Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) inovāciju padomnieks Frederiks G. Ferds, kurš savā prezentācijā stāstīs par to, kā pārvērst problēmas, ar kurām mūsdienās saskaras cilvēce, par iespējām un veidot labāku dzīves kvalitāti.

Iepriekšējās konferencēs uzstājušies, piemēram, Zviedrijas premjerministrs Fredriks Reinfelds, agrīnā "Facebook" vadītāja Rendija Zakerberga, "Netflix" dibinātājs Mitčs Lovs un citi.

Šī ir tiešraide no pasākuma, kurā piedalās starptautiski runātāji, tādēļ tā norisinās angļu valodā.