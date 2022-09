Jānis Vitenbergs: Vai gods zaudēt amatu, sargājot latviskumu?

Laikā, kad tika pieņemti svarīgi lēmumi valsts energoneatkarības veicināšanai, valdības vadītājs Krišjānis Kariņš pieprasīja manu demisiju, par iemeslu minot to, ka viņš grib atlaist kādu no Nacionālās apvienības ministriem, jo apvienība esot ultimatīvi prasījusi iekšlietu ministres Golubevas demisiju par neizdarību 9. un 10. maijā.

Placement code for key sticky-giga-full not found. Placement code for key sticky-giga-collapsed not found.

Placement code for key m_giga1 not found.

Es gribētu cilvēcīgā valodā izstāstīt, kā jutos, redzot, kā mūsu valstī cilvēki, kuri pat nav pelnījuši šeit atrasties, brīvi pulcējas pie okupantu pieminekļa un uzspļauj mūsu latviskajām vērtībām, slavinot padomju varu.

Mans vectēvs, kurš bija galdnieks un dzīvoja vienkāršu amata meistara dzīvi, man vienmēr atgādināja, ka vienīgi mūsu tautas latviskās vērtības mūs var noturēt kopā, tās ir saglabātas, neskatoties uz okupāciju, izsūtījumiem un kara šausmām. Pie šī principa esmu turējies visu mūžu, un nekas nemainījās arī tad, kad kļuvu par ekonomikas ministru. Atbalstīju striktu savas partijas pozīciju, ka par visatļautības pieļaušanu atbildīgajam ministram ir jāatstāj amats, apzinoties, ka tas var maksāt arī manu pozīciju. Šī bija viena no retajām reizēm, kad ekonomikai svarīgu nozaru asociācijas lūdza premjeru ļaut man turpināt iesāktos darbus.

Gribu pieminēt piecus svarīgākos paveiktos darbus, esot ekonomikas ministra amatā:

saglabātas 230 000 darbavietas, ieviešot Covid-19 atbalsta programmas;

450 miljonu eiro atbalsts iedzīvotājiem un uzņēmumiem elektrībai, gāzei un siltumam;

atteikšanās no Krievijas gāzes;

10 500 jauni mājokļi ģimenēm;

2021. gadā investīcijās piesaistīti 643 miljoni eiro un radītas 2650 jaunas darbavietas.

Jūs teiksiet, ka mūsu valstī vēl aizvien ir daudz nepilnību un neizdarītu darbu, un es nevaru nepiekrist. Kā cilvēks, kas nācis no maza lauku ciema – Zentenes –, es zinu, ko nozīmē smagi strādāt. Saviem bērniem ar savu piemēru cenšos parādīt, ka katrs darbs ir ļoti cienījams un tikai strādājot mēs varam kopā nonākt pie labāka rezultāta.

Šajā laikā katram valsts iedzīvotājam, bet jo īpaši vīriešiem, ir jābūt gataviem aizstāvēt savu zemi, tādēļ arī es pieņēmu lēmumu iestāties Zemessardzē, lai būtu noderīgs, ja tāda situācija pienāktu. Redzot cilvēkus pulcējamies mūsu karavīru piemiņas vietās, atzīmējot Latvijas neatkarības gadadienu katrs savās mājās pie sarkanbaltsarkanā karoga, gūstu iedvesmu un prieku katru dienu celties un iet, lai darītu Latviju labāku, lai ar savu valsti varētu lepoties visi, kas ir stāvējuši tās sardzē.

Raivis Dzintars, Nacionālās apvienības priekšsēdētājs:

''Jau ierasts, ka nozares pārstāvji prasa atbildīgā ministra demisiju un Latvijas politikā tā ir ikdiena, bet šoreiz situācija bija pretēja, jo virkne nozares organizāciju iestājās par Jāni un prasīja premjeru saglabāt viņu amatā. Nacionālā apvienība uzskata, ka Jānis Vitenbergs kā ekonomikas ministrs darbu darīja godam, turklāt īpaši sarežģītos apstākļos. Esam pateicīgi par visu, ko ministra amatā un kā Nacionālās apvienības biedrs Jānis darījis līdz šim.''

Andris Bite, Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents:

''Uzskatu, ka premjers pieņēma neloģisku un situācijai nepiemērotu lēmumu par ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga upurēšanu cita ministra nekompetences dēļ. Bija uzsākti kopīgi darbi energoneatkarības un citu mērķu sasniegšanai, un situācija bija nepiemērota, lai visu nomestu uz bremzēm.''

Kārlis Lācis, komponists, mūziķis:

''Pandēmijas laikā, kad arī mēs, mūziķi, bijām ļoti ierobežoti koncertdarbībā, katru dienu gaidījām kādas pozitīvas ziņas no valdības par ierobežojumu saprātīgu piemērošanu. Un tieši šajā posmā patīkami pārsteidza ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs, kurš, manuprāt, vienīgais no visiem valdības ministriem izprata reālo situāciju ne tikai no uzņēmēju, bet arī no iedzīvotāju viedokļa. Viņš nāca klajā ar racionāliem un saprātīgiem priekšlikumiem, kas ļautu pilnīgi visu veidu uzņēmējiem strādāt.''