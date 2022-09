Mikus Dubickis: Jāiegulda augstākās izglītības un zinātnes attīstībā

Mikus Dubickis jau vairāk nekā 10 gadus darbojas augstākajā izglītībā, izstrādājot un docējot mārketinga, inovāciju un vadības studiju kursus, izstrādājot studiju programmas un profesiju standartus, kā arī vērtējot studiju programmu kvalitāti un augstskolas gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Kā nonācāt izglītības vadībā?

Kad sākās ekonomiskā lejupslīde, 2008. gadā dzīve daudziem sagriezās kājām gaisā. Tolaik biju students un, ņemot vērā tā brīža situāciju darba tirgū, pat neatalgotu praksi bija salīdzinoši grūti atrast. Arvien aktīvāk iesaistījos studentu pārstāvniecības organizāciju darbā – Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamentā un Latvijas Studentu apvienībā, kur esmu bijis gan valdes loceklis, gan prezidents. Tā sāku strādāt vienlaikus interešu pārstāvniecības un arī izglītības jomā, jo aktīvi iesaistījos studiju kvalitātes novērtēšanā.

Kā praktiski notiek izglītības kvalitātes izvērtēšana un kāpēc tā nepieciešama?

Esmu piedalījies Augstākās izglītības padomes projektā, kur tika īstenota pāreja no studiju programmu uz studiju virzienu akreditāciju. Tā ietvaros arī vadīju studējošo noslodzes pētījuma darba grupu. Izmantojot pētījuma rezultātus, tika veiktas izmaiņas normatīvos, nosakot minimālo kontaktstundu skaitu pilna laika studijās. Tas bija būtisks solis, jo bija informācija, ka atsevišķās augstskolās pilna laika studijās tikpat kā nenotiekot nodarbības, tādējādi nenodrošinot kvalitatīvu izglītību.

Izvērtēšanā esmu piedalījies kā vietējā, tā starptautiskā mērogā – piedalījos gan studiju programmu kvalitātes, gan augstākās izglītības institūciju vērtēšanā kopā ar bijušajiem augstskolu rektoriem no dažādām valstīm. Kopumā līdz šim esmu piedalījies vairāk nekā 50 vērtēšanas vizītēs, tādējādi iegūstot plašu redzesloku par to, kā tiek organizētas studijas un pārvaldītas augstskolas gan Latvijā, gan citur pasaulē.

Kādēļ nolēmāt iesaistīties politikā?

Tas savā ziņā ir loģisks turpinājums tam, ko esmu darījis un ko daru aizvien interešu pārstāvniecībā sabiedriskā kārtā, piemēram, Latvijas Jauno zinātnieku apvienībā un Latvijas Kvalitātes biedrībā. 2021. gada nogalē pabeidzu doktorantūras studijas un biju gatavs spert nākamo soli, iesaistoties politikā. Jāatzīst gan, ka, ņemot vērā piesātināto ikdienu, par labu kandidēšanai nolēmu tikai šā gada vasarā, tāpēc plašākā sabiedrībā neesmu tik atpazīstams. Man ir redzējums gan par nozarē risināmām problēmām, kas liek šķēršļus izglītības attīstībai, gan iniciatīvām, kas sekmētu Latvijas augsmi kopumā.

Kas, jūsu ieskatā, būtu darāms augstākās izglītības jomā?

Kopš darbošanās Latvijas Studentu apvienībā esmu cīnījies par to, lai tiktu paaugstināts ierobežojums attaisnotajiem izdevumiem par izglītību. Šī jautājuma taisnīgu risinājumu centos panākt gadiem, līdz beidzot virzība sanāca ar nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes palīdzību, kurā darbojos kā Latvijas Jauno zinātnieku apvienības pārstāvis. Tika paaugstināts ierobežojums attaisnotajiem izdevumiem par izglītību, tomēr tie tiek skaitīti kopā ar veselības aprūpes izdevumiem un ne tuvu neatbilst vidējai studiju maksai. Lielākā daļa Latvijas studentu par studijām maksā paši un pat ņem kredītus, tāpēc, kamēr vēl nav bezmaksas augstākās izglītības, ir jāpalielina attaisnoto izdevumu apjoms vismaz vidējās studiju maksas apmērā. Tā būs mana kā Saeimas deputāta pirmā prioritāte parlamentā, kas pozitīvi ietekmētu vairāk nekā 45 tūkstošu studentu labklājību.

Jums ir zinātņu doktora grāds. Vai tas nozīmē, ka darbojaties arī zinātnē?

Jā, doktorantūras studijas pēc būtības ir pētniecības darbs – sagatavošanās patstāvīgai zinātnisko pētījumu veikšanai un pētījumu projektu vadīšanai. Te gan ir jāsaka, ka Latvijā tikpat kā netiek veikti ieguldījumi zinātnes attīstībā – valsts augstskolām ir pavisam nedaudz bāzes finansējuma un ir projektu konkursi, kuros nereti pieteikumu un finansējumu ieguvušo projektu attiecība ir 1:10 vai pat vēl zemāka. Daļai zinātnieku, tostarp jauno zinātnieku, pēc dažiem nesekmīgiem pieteikumiem nav motivācijas un iespēju turpināt strādāt bez atlīdzības, rakstot projektu pieteikumus. Tāpēc ir studenti, kuri aizbrauc uz ārzemēm, un arī pats esmu to apsvēris, cits strādā mazāk kvalificētu darbu, tādējādi izniekojot savu zinātnieka potenciālu. Šobrīd, pēc doktorantūras studijām, turpinu veikt pētījumus, kas tiek publicēti starptautiski atzītos izdevumos, taču pētījumi netiek finansēti.

Kā kopumā vērtējat zinātnes vidi Latvijā?

Attiecībā uz ieguldījumiem pētniecībā kopumā Latvijā situācija ir vāja – esam priekšpēdējie Eiropā – vēl zemāks kopējais ieguldījumu pētniecībā un izstrādē īpatsvars Eiropas Savienībā ir vien Rumānijā. Taču, ja raugāmies tieši uz uzņēmumu ieguldījumiem – Latvijā tie ir 0,14 % no IKP, kas ir zemākais rādītājs starp aplūkotajām valstīm un, salīdzinājumā ar šajā rādītājā vadošajām valstīm, ir zemāks pat 16–17 reižu. Atšķirība no Eiropas Savienības vidējā rādītāja ir desmit reižu. Ieguldījumi pētniecībā un izstrādē ir priekšnosacījums jaunu zināšanu un tehnoloģiju apguvei un attiecīgi inovāciju ieviešanai, tāpēc es cīnīšos par ieguldījumu zinātnes attīstībai palielināšanu, lai sekmētu valsts stratēģisku un ilgtermiņa izaugsmi.

Tiek apgalvots, ka paši esam vainīgi pie sociālekonomiskās situācijas, jo Latvijā neesam produktīvi.

Pretēji tam, kā tiek apgalvots, darba ražīgums ir ne tik daudz darba ņēmēju, cik darba devēju atbildība, jo nemaz nevar būt augsts darba ražīgums, ja mūsu tautsaimniecību galvenokārt veido salīdzinoši zemas pievienotās vērtības nozares. Tādējādi, protams, arī katra darbinieka paveiktais ir ar salīdzinoši mazu pievienoto vērtību, par spīti tam, ka Latvijā kopumā vienmēr esam bijuši gan strādīgi, gan centīgi.

Ir partijas, kas sola vienkārši palielināt minimālo algu. Kā vērtējat šo piedāvājumu?

Jāteic, ka bez ekonomiska pamata paaugstinot minimālo algu, kā to piedāvā atsevišķi politiskie spēki, mēs vienkārši iegūsim lielāku inflāciju un tā paša apjoma un kvalitātes dzīves nodrošināšanai vajadzēs arvien vairāk naudas, līdz ar to faktisku ieguvumu no šāda soļa nebūtu. Latvijā ir jāatbalsta mērogojamu biznesa modeļu izveide, kas ļaus būtiski paaugstināt produktu un pakalpojumu pievienoto vērtību, tādējādi ceļot darba ražīgumu un algas. Vēl viena mana prioritāte būs efektīvāka jau esošo resursu izmantošana, proti sekmēt valsts, augstskolu un uzņēmumu resursu koplietošanu. Kopumā valsts attīstība ir panākama, ne tikai nospraužot mērķus ieviest inovācijas, bet patiešām radot vidi un veidojot mehānismus, lai tas notiktu – tātad ieguldot pētniecības un izstrādes (R&D) darbos. Vienlaikus ir jāpadara efektīvāka valsts pārvalde, ieviešot jaunās tehnoloģijas un automatizējot procesus.

Kā gūstat enerģiju darbiem?

Patiesi cenšos tuvoties sabalansētai darba un privātajai dzīvei, bet šajā jomā man vēl ir, kur augt. Katrā ziņā, kad vien iespējams, cenšos staigāt un braukt ar velosipēdu, tāpēc man ir ļoti svarīgi, kāda mums ir gājēju un velo infrastruktūra. Otra aizraušanās ir braukšana ar airu dēli (SUP), kas ļoti palīdz atslēgties no intensīvās ikdienas. Dažkārt izdodas ieplānot pastaigu gar jūru. Ziemā savukārt priecājos, ja izdodas paslēpot. Vēl ļoti ceru atgriezties pie biškopības – tā laikam ir vienīgā nodarbe, kas man ļauj pilnībā atslēgties no darbiem, pēc tam ļaujot tiem pievērsties ar jaunu enerģiju. Varētu likties savdabīgi, bet, tā kā esmu uzaudzis, kopā ar ģimeni darbojoties dārzā un tirgū, man tiešām patīk laistīt gurķus un pļaut mauriņu. Ak, jā – esmu bonsai entuziasts, vienkāršoti runājot, bonsai ir kociņš, kas aug podiņā. Manuprāt, mums valstī būtu jāveido tāda sociālekonomiskā situācija, lai katrai mājsaimniecībai būtu iespēja izvēlēties – dzīvot savā dzīvoklī vai arī mājā un iekopt savu dārziņu.