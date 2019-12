Kādas filmas skatīties svētku laikā? Kino pazinēju ieteikumi

Iespējams, Ziemassvētki tavā ģimenē ir tie svētki, kuros satiekas visi – ilgi nesatiktas, māsīcas, brālēni, tantes, onkuļi un visi citi tuvinieki. Nav šaubu, ka ar mīļajiem tev būs daudz pārrunājama, bet starp runām jāatrod arī laiks, lai atpūtinātu balss saites un vienkārši pabūtu kopā. Kāpēc gan kopā būšanas laikā nenoskatītos kādu filmu, kas vēl vairāk paspilgtinās svētku laika emocijas?

Lai tev nebūtu jālauza galva, ko no plašā filmu klāsta izvēlēties, vērsāmies pēc padomam pie dāmām, kuru ikdienā kino kļuvis par neatņemamu sastāvdaļu, un izveidojām filmu sarakstu, kur kādu noskatīties jau šajā nedēļas nogalē, kādu Ziemassvētkos vai varbūt kādā citā ziemīgā vakarā, kad gribas tik vien kā ieritināties gultā zem milzu pleda, rokā paņemt kūpoša kakao krūzi un našķoties ar mandarīniem. Lasi tālāk un uzzini, kādas filmas iesaka ''Kino Kults'' recenziju autore Līva Spandega, kino entuziaste Krista Kaufmane un kino kuratore Agnese Logina.

Līvas ieteikumi



"It's a Wonderful Life" – svētku laikā gaisā jau virmo Ziemassvētku drudzis un stress, tāpēc svarīgi kādā brīdī sev atgādināt par vienkāršas labestības un miera spēku. Leģendārais režisors Frenks Kapra filmā "Šī brīnišķīgā dzīve" aizkustinās ikvienu skatītāju, ar Džeimsa Stjuarta atveidotā labsirdības iemiesojuma Džordža Beilija palīdzību parādot, ka svarīgākais ir nevis nauda un mantu kaudzes, bet gan draudzība, sirsnība un izpalīdzīga sirds.

"Gremlins" – lai gan Adventes laiku tradicionāli uztveram kā gaidpilnu periodu, kurā vieta apcerīgām pārdomām, reizēm gribas arī vienkārši kārtīgu jandāliņu, vai ne? To, kā arī vērtīgu atgādinājumu par pienācīgām rūpēm par mājdzīvniekiem, sagādās "Gremlini". It kā pēc skata pūkainās un bezgala piemīlīgās radībiņas, kuras gan, kā labi atceramies, pēc pusnakts barot nedrīkst… Gremlinu huligāniskajām izdarībām piemīt nedaudz anarhisks šarms un haosa radīts prieks.



"Harry Potter & the Philosopher's Stone" – sākam ar pirmo, bet pēc tās visas pārējās filmas par zēnu, kurš izdzīvoja! Adventes laikā ar veselām astoņām "Harija Potera" filmām laiku izdosies īsināt vēl veiklāk. Poteriāde allaž visvairāk ir piestāvējusi tieši gada nogalei, tuvojoties Ziemassvētkiem – gandrīz katrā no filmām šie svētki tiek arī svinēti, liekot lietā savu maģiju, lai uzburtu ziemīgas sajūtas, kā arī lai atgādinātu, ka tieši ciešā un patiesā draudzībā ir īstais spēks.

Kristas ieteikumi



Krista, pirms dalās ieteikumos, uzdod savā ziņā retoriskus jautājumus: ''Ko gan skatīties? Atkal iegrimt Kevina Makalistera piedzīvojumos? Sekot līdzi pārīšiem no "Love Actually"? Taču izrādās – patīkamo siltuma sajūtu aukstajās dienās spēj sniegt arī kas neierastāks, tāpēc šosezon piedāvājumā alternatīvā kino gamma.''

''Carol'' – kino veikums, kura vizuālā pievilcība vien izraisīs zosādu. Tā ir kā patīkama noguruma sajūta, kas neļaus aizvērt acis, līdz nebūsi ticis līdz beigām. Filmas sižets norisinās piecdesmito gadu Amerikā. Tirdzniecības centrā sastopas divas sievietes – jaunā, naivā Terēze un izsmalcinātā, elegantā Kerola, un viņu starpā rodas neizskaidrojama dzirkstele, kas var nostādīt Kerolas dzīvi uz riska robežas. Filma, būdama romantiskā drāma par piecdesmitajiem gadiem, iespējams, pieprasīs iekrāsot lūpas sarkanā, ietērpties velveta kleitā, ieliet sev glāzē vīnu un šūpoties blūza ritmos, taču tas ir to vērts, tam ir jāļaujas.

''The Boat That Rocked'' – šī būs filma, kas garantēti sniegs mīksta pleda pieredzi, ieskanoties pirmajai notij. Īsumā – filmas sižeta līnija grozās ap pirātu radiostaciju, kas sešdesmitajos gados Lielbritānijā atskaņoja teju vai aizliegto rokenrola mūziku, kurai publiskajā radiostacijā BBC tika atvēlētas vien divas stundas nedēļā. Uz šī kuģa sapulcējušies astoņi harizmātiski un ļoti atšķirīgi tipāži – radiostacijas dīdžeji. Britu specifiskais humors ir neatņemama filmas sastāvdaļa, nemaz nerunājot par dvēselisko skaņu celiņu. Skatīties "The Boat That Rocked" ir kā pavadīt neaizmirstamu vakaru ar sen nesatiktiem draugiem, dzerot karstvīnu un pļāpājot par neko.

''Big Fish'' – viens no visu laiku skaistākajiem kinematogrāfiskajiem savārstījumiem. Tā ir piedzīvojumu filma, kas seko varoņa Vila tēva stāstiem par viņa jaunību, kam Vils izvairās ticēt, taču puisis, atrodot pāris priekšmetu, kas netieši norāda uz to, ka tēva pasakas varētu būt bijušas patiesas, ļauj Vilam pavērt skatu uz brīnumu, kas bijusi tēva dzīve. Daudzi no stāstiem ir neticami, absurdi un maģiski, un to attēlojums, caurvijoties filmai, sniedz skatītājam visa veida siltas emocijas, ko grūti aprakstīt bez izsauksmes vārdiem. "Big Fish" pie sirds ies kā mazajiem, tā pieaugušajiem tās maigā maģiskuma un metaforisko tēlojumu dēļ. Tā ir perfekta filma sniegotam vakaram, kad svētku maģija virmo visapkārt, jo tāpat kā ikkatrs klusībā tic tam, ka kaut kur plašajā pasaulē ar pienu un cepumiem ziemeļbriežu pavadībā iestiprinās Ziemassvētku vecītis, tāpat katrs atradīs sirds dziļumā apslēpto bērnu, kurš tic, ka kaut kur jābūt perfektajai sapņu zemei un lielajai zivij, ko ieraudzīt varēs tikai retais no mums.

P.S Vismaz vienas asaras nobiršana garantēta.

Agneses ieteikumi



Pirms filmu ieteikumiem Agnese stāsta: ''Atlasīju filmas, kuras nudien liek gribēt kļūt mazliet labākam cilvēkam, kaut vai vismaz apzinoties jomas, kuras savā dzīvē ir jāuzlabo. Piedāvāju trīs filmu izlasi, kas, cerams, iedvesmos uz lielāku sapratni, smalkāku empātiju un iedziļināšanos.''

''All that heaven allows'', 1954, rež. Duglass Sērks – šī amerikāņu melodrāmu meistara Duglasa Sērka filma ir žilbinošana: skaista, mākslinieciski pārliecinoša un pārsteidzoša. Filma vēsta par Keriju, jaunu atraitni ar diviem nu jau pieaugušiem bērniem, kuriem ir savas dzīves, bet kuri nespēj redzēt savu mammu ārpus 1950. gadu sabiedrības uzspiestajiem konservatīvajiem rāmjiem. Kad Kerija iemīlas un izveido attiecības ar vīrieti, kurš ir bijis viņas dārznieks un kura dzīve ir ļoti atšķirīga no Kerijas pieredzes, viņai nākas cīnīties par tiesībām mīlēt – viņas pašas vēlmes un vajadzības apkārtējiem, ieskaitot viņas bērnus, nav pieņemamas, jo neatbilst sabiedrības normām. Sirsnīgs stāsts, kas izstāstīts mākslinieciski pārliecinošā veidā un kvalitātē: ne velti šī filma ir kļuvusi par melodrāmu klasiku.

''Roma'', 2018, rež. Alfonso Kuarons – iespējams, svētku brīvdienas ir īstais brīdis, kad noskatīties vienu no 2018. gada lielākajiem kino hitiem, melnbalto drāmu par nabadzīgu kalponi Mehiko 1970. gados. Filmas pieteikums neizklausās daudzsološs, bet filmai piemīt grūti aprakstāms, netverams maigums, kas ievelk stāstā. Filmas plūstošās kameras kustības spēcīgi iezīmē notiekošā vidi, ieskicējot vēsturiskus notikumus, par kuriem daudzi varētu arī nezināt, un tās tēlu dzīves veicina empātiju, pilnīgi dabiski jūtot līdzi netaisnībām, kas notiek uz ekrāna. Tāpat kā skatītājiem, arī filmas tēliem notikumu gaitā jāatradinās no dažādiem stereotipiem un jāmācās savstarpējā solidaritāte.

''Endless poetry'' / ''Nebeidzamā dzeja'', 2016, rež. Alehandro Hodorovskis – filma, kas pati ir kā dzeja un nebeidzams sapnis. Autobiogrāfisks stāsts par paša režisora kļūšanu par mākslinieku 1940. un 1950. gados Čīlē. Filmas laikā sastopam visdažādākos bohēmistus, sapņotājus, māksliniekus, dažādus fantastiskus tēlus, kas ir tik pārsteidzoši, ka skaidrs – viņi nevar būt izdomāti. Filma, kas iedvesmo sapņot un māca dzīvot brīvāk, jo tāda dzīve nenoliedzami ir interesantāka.