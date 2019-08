Kādas grāmatas izlasīt, sagaidot rudeni? Grāmatu blogeru ieteikumi

Vai mēs to gribam, vai nē, bet visam reiz pienāk beigas. Tāpat arī šī gada siltie mēneši jeb vasara tuvojas tās izskaņai, un jau drīz karstās vasaras dienas nomainīs drēgnie rudens vakari, kas būs piemēroti atpūtai ar siltas tējas krūzi un grāmatu rokās.

Iespējams, grāmatu lasīšana ir viena no tavām mīļākajām nodarbēm, lai izvēdinātu galvu no domām par darbu, vai varbūt tev tai nav izdevies veltīt pietiekami daudz laika, bet tu vēlies atsākt lasīt. Pirms steidzam teikt vasarai ardievas un sagaidām rudeni, vērsāmies pēc padoma pie dāmām, kurām lasīšana ir neatņemama ikdiena sastāvdaļa, un izveidojām grāmatu sarakstu, kur kādu paspēt izlasīt vēl pēdējā vasaras nedēļā, bet atlikušās noderēs tumšajiem un lietainajiem rudens vakariem. Lasi tālāk un uzzini, kādas grāmatas iesaka Mairita Gurova (bloga ''Marii grāmatplaukts'' autore), Zane Berce (''Instagram'' bloga @mom.who.reads.a.lot autore) un Anete (bloga ''Happy Norelle'' autore).

Mairitas grāmatu ieteikumi

Marta Velsa "Slepkabota dienasgrāmatas 1. grāmata" – lielisks, aizraujošs un cilvēcīgs stāsts par mehānisma un cilvēka konstruktu. Slepkabotā viegli samīlēties. Turklāt septembrī varētu iznākt 2. grāmata. (Izdevējs: "Prometejs", 2019. gads)

Dainis Deigelis "Dievs beidz" – dzejas krājums, kas pārsteidz ar asu sociālo kritiku un kolāžām. Dainim Deigelim ir sava neparasta balss, mazliet raupja, mazliet romantiska, un var just sāpes par pasaules netaisnībām. Iesaku dzejas cienītājiem. (Izdevējs: Valters Dakša, 2018. gads)

Undine Radzevičūte "Asinis zilas, debesis pelēkas" – neierasts sižets un laiktelpa: stāsts par ordeņa mestru Bernhardu fon der Borhu 15. gadsimtā Livonijas teritorijā. Tātad – mūsu vēstures lapaspuse. Raitais stāstījums un īsie teikumi ļauj viegli uztvert tekstu. (Izdevējs: Jāņa Rozes apgāds, 2019. gads)

Eimija Dempsija "Modernā māksla" – ar šo grāmatu var sagatavoties sliktos laika apstākļus pavadīt mākslas izstādēs. Grāmata sniedz konspektīvu un viegli uztveramu pārskatu par 68 Rietumu pasaules mākslas virzieniem. (Izdevējs: Jāņa Rozes apgāds, 2018. gads)

Adrians Čajkovskis "Laika bērni" – pārsteidzošs un ļoti interesants romāns, kas vairāk vai mazāk uzspridzina smadzenes. It kā par citu civilizāciju, bet tajā pašā laikā arī par mums. (Izdevējs: Prometejs, 2018. gads)

Zanes grāmatu ieteikumi

Zane, pēc savu ieteikumu uzskaitījuma, ar humoru piemetina, ka nav romantisko romānu fane. Tāpēc arī, ja tu tāda neesi, Zanes ieteiktās grāmatas būs tieši laikā.

Rupi Kaur ''piens un medus'' – dzejas krājums, neatstās vienaldzīgu nevienu. Tas ir pasaules fenomens, jo šāda dzeja patiks arī cilvēkiem, kas parasti dzeju nelasa.

Tesa Džeritsena ''Spēles ar uguni'' – trilleris, kas neatstās vienaldzīgu nevienu. Sižets notiek gan tagadnē, gan pagātnē, ievērpjot stāstā prātam neaptveramus pagātnes notikumus.

Rūta Hogana ''Pazaudēto lietu glabātājs'' – aizkustinošs, labestīgs romāns, kas ieraus pat slinkākos lasītājus. Tēli ir aprakstīti tik patiesi un sirsnīgi, ka uzreiz iemīlēsi šo romānu.

Karolīna Dž. Tjūdora ''Krīta vīrs'' – ja šogad esi izlēmusi izlasīt vismaz vienu grāmatu, izvēlies šo. Lieliski sagatavos vēsajiem rudens vakariem, uzturot intrigu un neļaujot to nolikt malā.

Anda Rušmane ''Vienpatnieki'' – latviešu autores romāns, kas iepatiksies jebkuram lasītājam. Stāsts par diviem vientuļniekiem, kam patīk būt vieniem, bet viņu likteņi tomēr krustojas.

Anetes grāmatu ieteikumi

Anete uzsver, ka viņas ieteikto grāmatu secībai nav konkrēta nozīme – pirmā nav pirmā, vai piektā nav piektā. Visas ir vienlīdz vērtīgi izlasīt. Tāpat grāmatu cienītājas ieteikumi pavisam noteikti noderēs tām, kas labprāt lasa angļu valodā.

Mets Heigs ''Iemesli dzīvot tālāk'' – šo grāmatu es ieteikšu vienmēr, neatkarīgi no gadalaikiem. Depresija ir nopietna lieta, un Heigs dalās ar savu pieredzi, cilvēcīgā valodā, runājot par šo tēmu. Uzskatu šo par nozīmīgu grāmatu.

Michelle Obama ''Becoming'' – šo jau sen pati vēlējos izlasīt, un beidzot tai pienācis laiks. Mišela ir gudra, iedvesmojoša un spēcīga personība.

Toms Kreicbergs ''Havanas kaķu karalis'' – šo grāmatu es izlasīju jau pirms gadiem, kad to izdeva angļu valodā. Kuba, salsa, politika – manuprāt, piemēroti vasaras noslēgumam.

Rachel Caine ''Stillhouse lake'' – man parasti rudenī velk uz trilleriem un detektīviem. Uz galdiņa stāv jau otrā daļa, bet to nevar ieteikt, pirms nav lasīta pirmā. Šī man bija interesanta izvēlētā skatu punkta dēļ – nevis slepkava, nevis detektīvs, bet sērijveida slepkavas bijusī sieva.

Adam Kay ''This is going to hurt: secret diaries of a junior doctor'' – viena no manām šī gada mīļākajām grāmatām. Patiess stāsts par ārsta ikdienu ginekoloģijas/dzemdību nodaļā, kas parāda, ka ārsta darbs (un mācības) nav nekāda medusmaize arī citās valstīs. Arī citur ir tieši tās pašas problēmas. Tāpat kā pacienti un situācijas reizēm ir tuvu neticamām.