Ko paveikt svētdienā, lai nākamā nedēļa būtu produktīvāka

Brīvdienas tūliņ jau galā, un klāt ir kārtējā darba nedēļa. Pirmdienas, šķiet, teju ikvienam, ir grūtas, taču veiksmīgas nākamās nedēļas pamatā ir pārdomāta sagatavošanās darbiem jau svētdienā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ak, svētdienas! Liekas, ka nedēļas noslēdzošajā dienā laiks iet citādāk, un šķiet, pasaule kolektīvi nolemj samazināt skaļumu. Beidzot var dzirdēt savas domas! Svētdienas ir domātas, lai pamostos pavisam lēnām un pamazām. Tā ir diena, kad kopā ar ģimeni uzcept vafeles vai pankūkas – ko nu katra sirds vēlas. Diena, kad nesteidzīgi baudīt kafiju un pievērsties grāmatu lasīšanai. Svētdienās vari padomāt par iepriekšējo nedēļu, atjaunot saikni ar mīļotājiem, veltīt laiku pati sev un sagatavoties nākamajai nedēļai. Šī iemesla dēļ, iedvesmojoties no "Daring to Live Fully", esam apkopojuši desmit ieradumus, kurus vērts iekļaut savās svētdienās.

Izplāno nedēļas maltītes

Neatkarīgi no tā, vai nedēļas laikā izpildīji mērķi ēst veselīgi vai arī jau pirmajā dienā norāvies no ķēdes, svētdiena ir tā diena, kurā vari atkal izvirzīt jaunus mērķus. Ja svētdienā iegādāsies ēdienu nākamajai nedēļai, ietaupīsi naudu, laiku un arī kalorijas.

Vispirms izlem, ko gatavosi brokastīs, pusdienās un vakariņās katru nākamās nedēļas dienu. Izvēlies veselīgu pārtiku – tādu, kas nāk no dabas, nevis ir rūpniecības produkts. Iekļauj arī ķermenim draudzīgas uzkodas. Aplūko žurnālus vai "Pinterest", lai smeltos iedvesmu vienkāršām, bet vērtīgām receptēm, kas tevi uzmundrinās ēst gatavošanas procesā. Pēc tam izveido sarakstu ar visām nepieciešamajām sastāvdaļām, kas būs nepieciešamas ēdienu pagatavošanai.

Dodies iepirkties

Piepildi savu ledusskapi un pieliekamo ar veselīgu un gardu pārtiku nākamajai nedēļai. Lieliska ideja ir izplānot iepirkšanās randiņu ar kādu draugu. Tādā veidā varēsi gan atgūt iekavēto attiecībās ar draugu, gan arī izdarīt darbiņu, kas palīdzēs nākamajai nedēļai būt veiksmīgākai.

Sagatavo maltītes

Neliels sagatavošanās darbs svētdienās ļaus ietaupīt laiku ēdienu gatavošanai nākamajā nedēļā, kad, visticamāk, mājās pārradīsies nogurusi no darba. Padomā par to šādi – svētdienas "tu" nodrošinās to, ka trešdienas "tu" neizlemsi pasūtīt picu, jo ēdiena gatavošana prasa pārāk daudz laika. Kurai no mums gan tā nav gadījies?

Ja vēlies ēdienreižu sagatavošanu padarīt jautrāku, atrodi kādu aizraujošu "Netflix" seriālu, kuru atļauj sev skatīties tikai brīžos, kad gatavo ēdienu. Šāds noteikums liks tev gribēt gatavot ēst, turklāt, nejutīsies vainīga par to, ka pārāk daudz laika pievērs ekrānam.

Saplāno apģērbu katrai dienai

Pirmdienas rītā, kad lielā steigā centies saģērbties uz darbu, pēkšņi pamani apģērbā caurumu? Rīts sabojāts! Savukārt otrdienas rītu nācās pavadīt, skrienot pa māju un meklējot kaut kur nozudušās kurpes? No šīs drudžainās ainas var izvairīties, svētdien izlemjot, ko vilkt mugurā katru dienu. Dari sekojošo:

Apskati laika prognozi nākamajai nedēļai un attiecīgi izvēlies tērpu.

Kārtīgi aplūko izvēlēto apģērbu un pārliecinies, ka tas ir tīrs un izgludināts, un tajā nav caurumu, plīsumu vai trūkstošu pogu.

Izdomā, kādus apavus un aksesuārus pievilksi pie katra tērpa.

Atrodi skapī atsevišķu vietu, kur novietot apģērbu, ko vilksi nākamajā nedēļā.

Foto: Shutterstock

Izvērtē iepriekšējo nedēļu



Iepriekšējās nedēļas izvērtējums ir atslēga produktivitātei. Būtībā tev ir jāvaicā sev, kā pagāja nedēļa, ko tu paveici, ko izdarīji pareizi un kas nogāja greizi. Uzdod, piemēram, šādus jautājumus:

Ko es izdarīju šonedēļ?

Vai es pieturējos pie sava grafika? Ja nē – kas nogāja greizi? Kā es varu novērst šo lietu atkārtošanos?

Vai es biju koncentrējusies darbam?

Kādas aktivitātes man šonedēļ sagādāja prieku?

Kas mani šonedēļ nokaitināja?

Ko jaunu es šonedēļ iemācījos?

Ko man vajadzēja darīt mazāk?

Kā es būtu varējusi labāk izmantot laiku?

Iknedēļas pārskats ir lieliska iespēja paust sev atzinību par to, kas nedēļas laikā izdevies veiksmīgi, un izplānot darbus, ko vajadzētu uzlabot.

Saplāno nākamo nedēļu

Izveido galveno darbu sarakstu nākamajai nedēļai, uzdodot šādus jautājumus:

Kādi ir trīs vissvarīgākie darbi, kas man šajā nedēļā ir jāpaveic?

Kas jādara šonedēļ, lai es varētu virzīties tuvāk saviem mērķiem?

Kādi projekti man ir iesākti? Kādi ir nākamie soļi?

Kādas tikšanās un sanāksmes man ir šajā nedēļā?

Kādas iespējas es vēlos izmantot šonedēļ?

Ar ko man šonedēļ jāsazinās?

Kā es varētu padarīt šo nedēļu mazāk stresainu?

Ko es sagaidu no nākamās nedēļas?

Kad esi pabeigusi nedēļas uzdevumu sarakstu, ieplāno katru no uzdevumiem konkrētā dienā un laikā. Ja liekas, ka grafiks ir pārāk saspringts, pajautā sev, kurus uzdevumus varētu atcelt, deleģēt citiem vai atlikt.

Izpēti savu budžetu

Apskati savus nedēļas laikā veiktos darījumus un secini, vai pieturējies pie sevis noteiktā budžeta. Ja nē, izvērtē, kur varēji tērēt mazāk naudas.

Velti sev vismaz stundu laika

Svētdienā ir būtiski atrast sev vismaz stundu, kurā uzlādēties un praktizēt rūpes par sevi. Bet svarīgi ir būt vienatnē – uz brīdi aizmirsti par mīļoto, draugiem, ģimeni, bērniem un velti laiku tikai un vienīgi sev. Ko gan pa to laiku darīt? Ko sirds kāro! Dodies pastaigā vai ilgā, karstā vannā. Baudi labu romānu. Veic ierakstus dienasgrāmatā. Varbūt pievērsies kaut kam radošam, piemēram, zīmēšanai vai instrumenta spēlēšanai. Iespēju ir daudz! Laiks pašam ar sevi ir vajadzīgs ne tikai introvertiem. Arī ekstravertiem ir jāpavada kāds brīdis, atslēdzoties no apkārtējās pasaules.