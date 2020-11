Vienkārši un efektīvi veidi, kā parūpēties par savu garīgo veselību

Visur, kur vien skaties, skan aicinājumi neaizmirst par sevis lutināšanu, un šķiet teju neiespējami iztikt bez pārcenotām sejas maskām, vannas bumbām un skaistumkopšanas līdzekļiem, kas sola mazināt stresu un atrast iekšējo mieru. Patiesību sakot, dažkārt tādām izpriecām nav laika, nemaz nerunājot par tēriņiem, ko šādi rituāli rada. Taču tas nenozīmē, ka vajadzētu atstāt novārtā sevi vai savas vajadzības. Ir tik daudz vienkāršu veidu, kā parūpēties par sevi, netērējot ne centa un neveltot tam visu dienu, tajā pašā laikā ļaujot sev būt pašpārliecinātai un harmonijā ar sevi.

Kā stāsta dzīves un karjeras trenere Kija Dugana, jebkāda veida rūpes par sevi ir vitāli svarīgas, un tās nekad nevajadzētu nolikt malā. "Šķiet, ka mēs dzīvojam kultūrā, kurā katrs cīnās par sevi, nepārtraukti cenšamies sasniegt kādu nākamo mērķi, taču nekad nenovērtējam tikko paveikto," teic Dugana. "Mēs vienkārši piepildām savus kalendārus ar darbu, sapulcēm vai saviesīgiem pasākumiem, kuros savu laiku, talantu un zināšanas atdodam citiem, pirms parūpējamies paši par sevi."

Izklausās pazīstami? Tas var radīt sajūtu, ka esi iztukšota, un tieši tādā brīdī ir būtiski pievērst uzmanību sevis palutināšanai. "Rūpes par sevi ir veids, kā piepildīt benzīna tverti ar degvielu. Rūpēties par sevi nav egoistiski, patiesībā tas ir tieši otrādi. Ja nerūpējies par savu prātu, ķermeni un garu, tad nevari cerēt, ka varēsi palīdzēt citiem."

Turpinājumā, iedvesmojoties no "Elite Daily", esam apkopojuši vienkāršus soļus, kā parūpēties par sevi brīžos, kad šķiet, ka visa ir par daudz.

Praktizē elpošanu

Uzzināt, kā pareizi elpot, izklausās ļoti vienkārši, taču patiesībā tas var būt ārkārtīgi vērtīgi, ja runa ir par stresa mazināšanu, it īpaši, ja trauksmes kļūst vairāk un vairāk. Kvadrāta elpošana ir viens no Duganas iecienītākajiem veidiem, kā rūpēties par sevi, jo tā ir neticami vienkārša metode, kā piezemēt sevi ikreiz, kad jūties nomākta stresa vai trauksmes dēļ. Viens no labākajiem aspektiem šai elpošanas tehnikai ir tas, ka vari darīt to gandrīz visur. Dari, lūk, šādi: vispirms izelpo gaisu no plaušām. Lēnām atkal ieelpo, vispirms piepildot vēderu (īpaši diafragmu) un pēc tam plaušas. Skaiti līdz četri. Pēc tam četras sekundes aizturi elpu, un atkal izelpo, skaitot līdz četri.

Nosaki veselīgas robežas

Kad tu pēdējo reizi noteici skaidras un nepieciešamas robežas vien tad, kad bija jau par vēlu? Sociālā darbiniece Dženifera Ficpatrika skaidro, ka viņas galvenais padoms klientiem ir vairāk ņemt vērā robežas. "Daudziem no mums dzīvē ir nepieciešamas striktākas robežas. Robežu noteikšana ir kritiski svarīga daļa no rūpēm par sevi, tāpēc apņemies noteikt stingras robežas ar ikvienu savā dzīvē," uzsver speciāliste.

Apsver, kādos brīžos tev vajadzētu teikt "nē", lai mazinātu stresu savā dzīvē. Varbūt tas būtu jādara romantiskajās attiecībās, varbūt darbā ar kolēģiem vai pat attiecībās ar draugiem. "Kad mēs nenosakām robežas, mūsu grafiki kļūst nepārvaldāmi un mēs paši sevi nomokām," teic Ficpatrika. "Tieši tāpēc veselīgu robežu noteikšanai ir tik liela nozīme mūsu garīgajā veselībā."

Nē telefonam pie savas rīta kafijas

Neticami noderīga un vienkārša prakse, kā rūpēties par sevi – no rīta izslēdz visu veidu tehnoloģijas, iesaka psihoterapeite Sāra Hakere. Tas nozīmē, ka tev nav piekļuves e-pastam, sociālajiem medijiem vai TV, kamēr neesi pabeigusi malkot un baudīt savu rīta dzērienu. "Kamēr dzer rīta kafiju vai tēju, velti uzmanību tam, lai minūti elpotu dziļi. Tas palīdzēs tev sākt dienu uz pilnīgi tīras lapas, neradot bažas par to, kas jādara vai kas notiks tālāk."

Praktizē pateicību

Pateicība ir lielisks veids, kā parūpēties par savu garīgo veselību, taču tas, kas patiešām palīdz, ir sekošana līdzi mazajām lietām, par kurām ikdienā izjūti prieku un bieži pat palaid garām, teic psihoterapeite Līza Olivera. "Vienalga – rakstot ikdienas sarakstu, runājot ar mīļoto cilvēku vai vienkārši pievēršot tam uzmanību savās domās, pateicības praktizēšana veicina mūsu labsajūtu un palīdz ieraudzīt, kas ir labs mūsu dzīvēs, it īpaši brīžos, kad pārņem stress vai trauksme."

Gremdējies pozitīvās atmiņās

Vēl viens ļoti vienkāršs veids, kā parūpēties par sevi, ietver pozitīvas atmiņas atcerēšanos, kad jūties noskumusi. Kā skaidro garīgās veselības speciāliste Džesika Teipana, viss, kas ir jādara, ir jāizver acis, jāelpo dziļi un jāatminas laiks, kurā juties patiesi laimīga. "Mēģini atcerēties ļoti konkrētu brīdi (piemēram, kā stāvi pludmalē, ļaujot viļņiem apskalot kājas) un centies atminēties pēc iespējas vairāk detaļu par šo brīdi." Ko tu konkrētajā brīdī redzēji? Kas lika justies tik laimīgai? Ko vēl sajuti? Ko tu sasmaržoji vai sagaršoji? Kādas skaņas tevi ieskāva? Velti laiku, lai pakavētos pie katra no šiem aspektiem.