10 apkārtējo rīcības, kas atklāj – tavā dzīvē ir toksiski cilvēki

Reizēm nogurums nav saistāms tikai ar stresu vai pārslodzi ikdienas dzīvē. Emocionālas iztukšotības iemesls var būt arī iesaiste toksiskās attiecībās, kas dienu no dienas ievelk tevi nevajadzīgā drāmā un prasa pēdējās enerģijas rezerves, kuras neesi spējusi atjaunot. Taču tās iespējams atpazīt, jo konkrētas pazīmes var liecināt par netīkama cilvēka klātesamību arī tad, ja viņš centies to viltīgi slēpt.

Kā vēstī "Power of Positivity", cilvēkus, no kuriem būtībā labāk izvairīties, iespējams dalīt arī vairākos tipos, katram pretī liekot raksturīgu rīcību. Lūk, 10 no tām!

Izcila spēja manipulēt



Toksiski cilvēki parasti spēj sarunu vai situāciju pavērst tā, lai viņu domas un vēlmes būtu vienīgās, kas gala beigās ir svarīgas. Viņi vienmēr spēj otru atstāt lūdzošā cilvēka pozīcijā, kuram sevi jāpierāda, lai paliktu šķietami tik vērtīgajā kompānijā. Lielākoties manipulatori notur grožus savās rokās, norādot uz citu kļūdām un vājībām, kas viņos raisa sajūtu – pašu vērtība ir atkarīga no manipulatora. Ja izlasot šo, prātā ienāca kāds cilvēks, pēc iespējas ātrāk kontaktu ieteicams minimizēt.

Nebeidzama runāšana



Vai, atrodoties kompānijā ar kādu šķietamu draugu, paziņu vai kolēģi, nekad netiec pie vārda? Cilvēki, kuriem raksturīga nebeidzama runāšana, nav ieinteresēti sarunas veidošanā. Viņi dod priekšroku monologam un citu pārtraukšanai. Ja tu pēc dabas esi labs klausītājs, esi viņiem gards kumoss. Lai viņi saprastu, ka tava uzmanība nav pašsaprotama, tev var nākties arī kontaktu nogriezt kā ar nazi, taču pretējā gadījumā ieslīgsi viņu problēmās līdz ausīm.