Gana bieži ar mums notiek situācijas, kuras nevaram paredzēt un kontrolēt. Tāpat laiku pa laikam piedzīvojam kādu izgāšanos, ķibeli, aizkavēšanos un citus satricinājumus, kas izraisa dažādas emocijas, tostarp dusmas, pat agresiju. Taču šobrīd, kad koronavīrusa pandēmijas dēļ spējam kontrolēt vien ierobežotu skaitu norišu, aizkaitinājums ir viena no biežāk sastopamajām izjūtām, kurai ne vienmēr iespējams atrast pamatotu iemeslu.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Placement code for key m_giga1 not found.

Tomēr tas, ka paši nesaredzam pamatojumu savām emocijām, nenozīmē, ka tāda nav. Šoreiz kopā ar psihoterapeiti Ilvu Mežmaču runājam par to, kas ir agresijas un dusmu cēloņi, kāpēc šobrīd varam izjust lielāku aizkaitinājumu nekā iepriekš un kas ietekmē mūsu spēju tikt galā ar šo emociju izraisīto uzvedību.

Kaitina pat pašas aizmāršība

Portāla "Delfi" lasītāja Sandra atzīst, ka dusmu uzplūdus un agresiju šobrīd novēro biežāk nekā līdz šim. Tāpat šīs emocijas izpauž ne tikai apkārtējie, bet arī viņa pati. "Diemžēl jūtu, ka esmu kļuvusi viegli aizkaitināma par visu. Pirmkārt, telefona sarunās visvairāk cieš mana ģimene, jo jāpalīdz izskaidrot ar tehnoloģijām saistītas lietas, ko es būtu varējusi izskaidrot Lieldienu brīvdienās, ja drīkstētu ģimeni apciemot. Ļoti ātri "uzvelkos", kad sarunas biedram kaut kas nesanāk, – labi, ka mamma ir mierīga un neuzsprāgst pretī.

Esmu pamanījusi, ka kļūstu nikna par lēnāku interneta savienojumu. Skatoties seriālu vai filmu tiešsaistē, ja sāk griezties lādēšanas rimbulītis, uznāk dusmu vilnis. Esmu pat, restartējot "Wi-Fi" rūteri, tam iesitusi un triekusi pret galdu. Saprotu, ka varu to tikai salauzt, bet dusmas uznāk un nekā citādi nav apturamas. Vismaz ceļā uz veikalu un sabiedriskās vietās man tādas dusmu lēkmes neuznāk, bet esmu pamanījusi, ka pie stūres cilvēki biežāk signalizē un krata dūres, ja kāds traucē. Tomēr mani nedaudz sanikno muļķīgas situācijas arī publiskās vietās – biju aizmirsusi "Drogu" karti un, maksājot pie kases, sapratu, ka pāris precēm nebūs 40 procentu atlaides, un sadusmojos uz pārdevējām, ka viņas nevar novilkt savu karti. Muļķīgi, es zinu!"

Arī lasītāja Kristīne atklāj, ka kļuvusi vieglāk aizkaitināma, bet ne vienmēr dusmām spēj rast pamatotu iemeslu. "Esmu sākusi ļoti bieži strīdēties ar savu partneri. Protams, arī pirms distancēšanās ikdienā bija dažādi kašķi, taču tagad tikai atsevišķiem strīdiem iespējams atrast īstu pamatojumu. Mani var nokaitināt pat neveiksmīgi pateikta frāze vai drauga nespēja kaut ko paskaidrot, nemaz nerunājot par kaut ko, kas uzreiz neizdodas.

Šķiet, vairāk dusmojos pati uz sevi, jo šobrīd nav iespējams sevi izpaust tieši tāpat kā iepriekš. Taču no tā visvairāk cieš mani mīļie cilvēki – nedomāju, ka kādam patīk uzklausīt pārmetumus un izjust otra aizkaitinājumu ik dienu un vairākas reizes 24 stundu laikā. Lai arī viņi ir saprotoši, nedaudz baidos, ka šis aizkaitinājums ar laiku var ietekmēt attiecības gan ar partneri, gan citiem ģimenes locekļiem."

Uzvarēs tas vilks, kuru barosim

Ņemot vērā, ka psihoterapijas pamatā ir atbilžu meklēšana, kopā ar psihoterapeiti Ilvu Mežmaču meklējam atbildes uz dažādiem jautājumiem par agresiju un dusmām, tostarp lūkojam, kā šīs sajūtas ietekmē koronavīrusa pandēmija.

Kādi ir agresijas, dusmu cēloņi?

Ļoti vienkārši sakot, agresijas un dusmu iemesls ir ciešanas un sāpes, kas iet roku rokā ar bailēm. Protams, ciešanas arī var būt ļoti dažādas gan pēc cēloņa, gan intensitātes – jo nozīmīgāka dzīves joma cilvēkam tiek ievainota, jo ciešanas un tām sekojošās reakcijas būs smagākas. Piemēram, ja es Jums aizlīdīšu priekšā rindā pēc tualetes papīra, jūs būsiet uz mani dusmīga un pateiksiet, ko par mani domājat. Bet, ja es Jums tualetes papīru centīšos izraut no rokām, ir liela varbūtība, ka Jūs man mēģināsit iesist. Te mainīsies agresijas izpausmes forma gan no manas, gan Jūsu puses. "Kā sauks, tā atsauksies!" Tātad pirmajā gadījumā draud tikai attālināties brīdis, kad Jūs tiksiet pie pirkuma, bet otrajā gadījumā jau ir apdraudēts pats preces iegūšanas fakts. Un iztēlojieties, cik nikna Jūs būtu, ja es uzbruktu Jūsu tuviniekam vai mājdzīvniekam. Tātad – jo dziļāks ievainojums (sāpes), jo lielākas ir dusmas un agresīvāka atbildes reakcija.

Mijiedarbību starp ciešanām un dusmām ļoti spilgti ilustrē dažādi stāsti par psihopātiem. Piemēram, filma "Džokers", arī "Operas spoks", stāsts par Hanibālu Lekteru. Tas viss ir par smagu ciešanu, pazemojumu un eksistenciālu baiļu pilnu bērnības pieredzi, kas beigās izvēršas par nevaldāmu naidu. Tādi ir arī stāsti par skolniekiem, kas apšauj savus vienaudžus.

Kādi varētu būt iemesli, kāpēc šī brīža situācija (pašizolācija, kādam karantīna) vairo vai izraisa dusmas, agresiju? (Arī ikdienišķas lietas, kas līdz šim neizraisīja spilgtas emocijas, var sadusmot utt.)

Karantīnas un pašizolācijas laikā cilvēkam ir atņemtas viņam tik ierastās tiesības brīvi pārvietoties. Tu jūties vesels, bet uz veikalu aiziet nedrīkst. Teātri un citi kultūras pasākumi ir atcelti, un nav zināms, kad kaut kas notiks. Televīzijā, radio un internetā stāsta, ka nomirt ir pilnīgi reāli, ja ne pašam, tad kādam tuviniekam jau nu noteikti. Bērni trinas pa māju, visu ko grib, izņemot patstāvīgi mācīties tiešsaistē un respektēt vecāku vajadzības. Un vēl tā nauda – neko nevar prognozēt sakarā ar ienākumiem nākotnē. Kārtējie rēķini un kredīti ir jāmaksā. Naudas uzkrājumi, ja tādi ir bijuši, kūst kā sniegs, savukārt "riepa" uz vēdera pieaug, jo aiz kreņķiem un garlaicības visu laiku gribas kaut ko grauzt, bet sporta zāle ir slēgta.

Nav nemaz tik grūti saprast šo ciešanu apjomu. Jebkurš piekritīs, ka tas viss "besī". Un atkal – jo vairāk šo elementu summēsies, jo ciešanu būs vairāk un dusmas būs lielākas. Pat tiem cilvēkiem, kam it kā nav materiālo problēmu, bērnu skološanas izaicinājuma vai hronisku veselības problēmu, šī situācija atņem ļoti daudz no tā, kas bija viņu dzīves sastāvdaļa.

Kādas ir biežākās agresijas izpausmes? Kas tās ietekmē? Vai pastāv liels risks, ka tā var pāraugt fiziskā vardarbībā?

Domāju, ka, minot vārdu "agresīvs", dažādi cilvēki iztēlojas ļoti dažādas ainas. Vieni redz kašķīgus cilvēkus veikalā, agresīvus autobraucējus, sarosās fantāzijas par kriminālajām aprindām, citi priekšplānā izvirza agresiju ģimenē – un atkal ļoti dažādu: laulātais pret laulāto, vecāks pret bērnu, bērns pret vecāku, viens bērns pret otru bērnu vai pret dzīvniekiem. Visu iepriekš minēto gan drīzāk gribas dēvēt par varmācīgu uzvedību. Kopumā jebkura rīcība vai rīcības trūkums, kā rezultātā ir kāds cietējs, ir saucama par varmācību. Tātad jebkura varmācība ir agresīva rīcība, bet ne katra agresīva rīcība būs varmācīga.

Šobrīd mēs visi esam viena liela, agresīva varmākas, Covid-19, upuri. Mēs visi esam kā stūrī iedzīti zvēriņi, kas izjūt ciešanas un spirinās, kā nu kurš prot, – vai nespirinās un slimo. Mūsu agresijas izpausmes ir atkarīgas no tā, kādi zvēriņi mēs jūtamies. Piemēram, daži vāc krājumus nebaltām dienām. Šī rīcība arī ir agresīva, bet, ja tās rezultātā citi nepaliks bez pārtikas vai arī pats nebūs iztērējis visu naudu, bet produkti galu galā sabojāsies, tad te upurus īsti neredz. Ja nu vienīgi ģimenes locekļi rezultātā nepārēdas! Vēl citi sāk aktīvi "medīt" – strādā vairāk, izmanto iespējas nopelnīt uz šī brīža aktuālajiem pieprasījumiem. Arī tie, kas atrod iespēju attīstīties, mācīties, saglabāt sasniegto, kur citi, līdzīgā pozīcijā esoši cilvēki, kapitulē. Arī šie ir agresīvi, bet nav varmācīgi. Protams, ja sāks "medīt" svešu īpašumu vai blēdīties ar sociālajiem fondiem, tad tā jau būs varmācība.

Vēl citi sāk uzbrukt apkārtējiem bez īsti racionāla pamatojuma. Šie cilvēki to dara tikai tādēļ, ka neredz iespēju konstruktīvi risināt esošās un potenciālās problēmas. "Ja es krātiņā būšu boss, citi man neuzbruks!" Tie ir cilvēki, kas atklāti kašķējas un konfliktē. Te iekļaujas arī varmācība ģimenē, skolā, darbavietā. Tie ir cilvēki, kas iekšēji ir ļoti nobijušies, bet neuzdrošinās to atzīt vai nu sev, vai vispār nevienam. Viņiem ir liels kauns par savu vājumu. Nepārprotami, šie cilvēki ir varmācīgi.

Un vēl ir īpaša grupa, tie ir, man gribas teikt, "medījums". Ļoti jauki, draudzīgi, pat mīļi cilvēki, kas nekad nedusmojas, neapvainojas, neaizstāvas, bet tas nenozīmē, ka viņiem nav ciešanu un ar to saistīto dusmu un agresijas. Viņu psihe uzskata: "Ja es neredzu iespēju uzvarēt, es taču nesākšu cīnīties! Bēgšu, cik spēšu, noliegšu, ka ir kādas problēmas. Gan jau kāds paglābs un aizstāvēs... vai varbūt nē." Rezultāts parasti ir dažādas psihiskas vai psihosomatiskas saslimšanas, tādas kā depresija – ar vai bez veģetatīvajiem traucējumiem –, gremošanas traucējumi, asinsspiediena problēmas, onkoloģiskās saslimšanas un daudz citu slimību. Šie cilvēki savu agresiju pavērš pret sevi. "Ja es nevaru sadot pa ādu priekšniekam, dzīvesbiedram vai Covid-19, tad savas dusmas paturēšu pie sevis." Tas viss, protams, notiek neapzināti, jo šo cilvēku psihe šīs jūtas tik ļoti izstumj, ka viņi dusmas var nemaz nejust.

Nevajag jau domāt, ka šī pandēmija cilvēka personībā rada ko jaunu, te tikai saasinās vai izgaismojas jau esošās personības šķautnes – gan spēcīgās, gan vājās.

Kādi faktori ietekmē cilvēka spēju tikt galā ar agresiju? Iespējams, to ietekmē iedzimtība, kāda trauma, cilvēka personība u. tml.?

To ietekmē viss minētais. Šī ir ārkārtīgi plaša tēma par to, kā un ar ko kopā cilvēks bērnībā ir pārvarējis vai nepārvarējis grūtos brīžus. Vai viņš grūtībās, arī saskaroties ar traumu, ir juties viens, pamests un bezpalīdzīgs, vai arī līdzās ir bijuši vecāki, radinieki un skolotāji, kas nomierina, izskaidro un palīdz atrast risinājumu. Protams, piedzimstot bērns jau ir ar savu individualitāti, kuru vecāki, vēlāk pedagogi un visi citi pieaugušie vai nu mīl, ciena, nosargā un attīsta, vai arī ievaino, sakropļo, pat nogalina.

Tas, ko es minēju par sāpēm kā agresijas cēloni, te ir pamatu pamats. Katra situācija, kad bērns, vienalga, kurā vecumā, saskaras ar sāpēm, viņā izraisa dusmas un agresiju. Piemēram, mazulis brēc gultiņā, bet neviens nereaģē. Viņam gribas, lai māmiņa viņu samīļo, bet tā vietā bērns saņem barošanu. Gribot iepriecināt vecākus, bērns uz jaunajām tapetēm ir uzzīmējis mākslas darbu, bet par to saņem pērienu. Zēnam patīk spēlēt futbolu, bet viņam liek spēlēt vijoli – tā var turpināt nebeidzamu piemēru virkni. Cilvēki ļoti bieži neatceras konkrētus bērnības notikumus, bet tas nenozīmē, ka šīs izjūtas ir izdzēstas no psihes.

Smadzenēs veidojas uzkrājums ar emociju atmiņām par to, kā cilvēks visas savas dzīves laikā ir saskāries ar dažādām situācijām, gan priecīgām, gan smagām. Un atkarībā no tā, vai pārsvarā būs atmiņas – "Es esmu lūzeris" – vai arī – "Es esmu malacis, es ar visu varu tikt galā – ja ne pats, tad varu lūgt palīdzību, un man neatteiks" –, cilvēks dzīvē jutīsies vai nu stiprs, vai arī vājš. Un no tā būs atkarīgs, kā viņš būs spējīgs tikt galā ar savu agresiju – jo cilvēks ir spēcīgāks, jo viņš ir labestīgāks. Jo cilvēkā būs vairāk neapzināto baiļu, piemēram, bail izskatīties kā muļķim, jo varmācīgāk viņš pret apkārtējiem izturēsies.

Kā agresija ietekmē cilvēka dzīves kvalitāti? Un kā tā ietekmē viņam apkārt esošo cilvēku dzīvi?

Te man atkal gribas akcentēt atšķirību starp agresiju un varmācību. Agresīva rīcība ne vienmēr nozīmē darīt pāri citiem. Un man ir sajūta, ka ikviens lasītājs jau savā galvā pats prot izspēlēt dažādas variācijas par to, kādā situācijā un starp kādiem "apkārt esošajiem cilvēkiem" agresija var tikt realizēta. Un man pat šķiet – ja es tagad sākšu uzskaitīt situācijas un ietekmes, es pati kļūšu varmācīga, jo atņemšu lasītājam "telpu", kur spēlēties ar viņa paša iztēli. Tādēļ es pakavēšos tikai pie vienas, bet ļoti viltīgas varmācības formas, no kuras realizēšanas es pati gribu izvairīties.

Jebkurš cilvēks, kurš ir kaut cik kritisks pret sevi, sastopas ar situāciju, kad "kāds cits zina labāk", it īpaši situācijā, kad neko konkrēti nezina neviens. Ar to es domāju šo pandēmiju, un te "zinātāju" ir ļoti daudz. Ir infektologi, kas ir vistuvāk iespējamai kompetencei par Covid-19 dabu. Viņi sniedz savus ieteikumus. Ir valdība, kas ar mainīgām sekmēm cenšas savienot infektologu norādījumus ar ekonomistu un dažādu citu jomu speciālistu viedokļiem. Arī viņi sniedz gan ieteikumus, gan rīkojumus. Ir dažādi prognozētāji, kas apgalvo, ka jau gadiem ir gatavojušies šim notikumam, – un, ja jūs gribat turpmāk izdzīvot, vislabākais ieteikums ir: "Pērciet manus pakalpojumus!" Ir mediju pārstāvji, kas vairāk vai mazāk subjektīvi atspoguļo notikumus un ieteikumus. Ir lokāla rakstura viedokļu paudēji, kuru ieteikumi var būt ļoti kategoriski un pat uzbrūkoši. Un ir arī tā saucamie viltus ziņu izplatītāji, kas burtiski dzīro šai satraukuma virpulī, kas barojas no citu cilvēku bailēm un apjukuma, arī viņiem, protams, ir, ko ieteikt.

Manuprāt, tādās situācijās katram ir jāmēģina aprunāties pašam ar sevi: "Ko es, kas savu dzīvi pazīstu vislabāk, sev iesaku? Kā es, mierīgi padomājot, varētu organizēt gan savu tuvāko, gan tālāko nākotni?" Manuprāt, ideālo atbilžu nebūs, bet mēs vismaz nekļūsim par upuri kādam, kas, viņaprāt, zina labāk, kā mums dzīvot.

Kas var palīdzēt savaldīt agresiju un tās izpausmes, ņemot vērā, ka sadusmoties var ne tikai mājās, bet arī publiskā vietā? Ko darīt, ja šķiet – nespēšu savaldīties?

Tas balstās uz visu iepriekš teikto. Ja mēs saprotam, ka runa ir par manām bailēm un ciešanām, ir svarīgi ļoti konkrēti formulēt, no kā tieši man ir bail. Ja cilvēkam izdodas drosmīgi izsekot visu smago un grūti verbalizējamo iztēles virkni, tad, pat ja tas gals ir nelabs, tas vismaz ir kaut kas konkrēts, un ar konkrētu situāciju vienmēr var kaut ko darīt. Es parasti aicinu iztēloties, kas būs vissliktākais, kas šajā situācijā var notikt.

Piemēram, pusaudzis nenopietni attiecas pret mācībām. No rīta neceļas, lai piedalītos mācībās, nepilda mājasdarbus, runā pretī mammai, kad viņa cenšas panākt jel kādu sev vēlamu rezultātu. Skolotāja saka, ka ar šādu attieksmi skolu pabeigt nevarēs. Tātad ziņa, ko saņem vecāki, ir: "Jūs esat slikti vecāki, un tādēļ jūsu bērnam nebūs nākotnes!" Ziņa, ko saņem bērns: "Vecākiem vajag, lai es piepildu viņu vajadzības, un tās ir: lai skolotāja uz viņiem nerājas, lai viņi nebūtu izgāzušies kā vecāki." Tātad bērns mācīšanos uztver kā vecāku un skolotājas vajadzību, jo arī skolotājai ir spiediens no "augšas" par skolas reitinga nesabojāšanu.

Šeit vecāku iztēle par sliktākā scenārija ķēdi ir šāda – bērns absolūti pārtrauc piedalīties mācībās un viņu izslēdz no skolas. Bērns, teiksim, 17 gados paliek ar nepabeigtu izglītību mājās ar vecākiem, kamēr citi vienaudži turpina doties pretī turīga un veiksmīga cilvēka nākotnei. Ja šādi tiešām notiek, ko drosmīgs vecāks dara? Sūtīs bērnu meklēt darbu, lai pats var maksāt par saviem izdevumiem, kamēr pieaugs un sapratīs, ko viņam no šīs dzīves pašam vajag. Beigās apjēgsies, ka negrib strādāt zivju fabrikā, pabeigs izglītību vakarskolā un nākamajā mācību iestādē būs īpaši motivēts kaut ko sasniegt, jo būs jau izbaudījis, ko nozīmē būt strādniekam bez profesijas. Un, iespējams, būs ticis skaidrībā, kas ir tas, ko viņš vispār grib dzīvē darīt.

Ja domājam reāli, tad brīdī, kad vecāki beigs baidīties no apkaunojuma, paies nost no atbildības un būs gatavi jebkuram scenārijam, pusaudzim vairs nebūs, ar ko cīnīties, viņš vairs nebūs drosmīgais uzvarētājs pār vecākiem un skolu, bet būs jau "lūzeris" starp vienaudžiem. Viņš agrāk vai vēlāk uzņemsies atbildību par to, lai neapkaunotu sevi. Arī šis piemērs rāda, kā vecāku bailes no kauna var novest pie neveselīgi agresīvas mijiedarbības. Man ļoti patīk teiciens: "Labāk šausmīgs gals nekā bezgalīgas šausmas!"

Kā reaģēt uz tuvinieku vai svešinieku agresiju?

Te viss atkarīgs no tā, cik būtisku mūsu interešu sfēru šī otra cilvēka agresija ietekmē. Psihoterapijā ir jēdziens "psihiskās aizsardzības mehānismi". Tie ir dažādi mehānismi, ko psihe izmanto, lai pasargātu mūs no izjūtām, kas mums tajā brīdī nav pa spēkam vai nav patīkamas. Šie mehānismi var būt gan destruktīvi, kas tikai padziļina situācijas smagumu, gan arī veselīgāki, kas palīdz situāciju atrisināt. Piemēram, darbavietā grāmatvedis gadu no gada papildus savam darbam veic vēl arī pienākumus, kas pēc darba apraksta būtu jādara citam kolēģim, bet "nepamana" šo vardarbību. Te notiek dusmu izstumšana zemapziņā, kā rezultātā agresija tiek novirzīta pret pašu cilvēku un izraisa psihiskas vai psihosomatiskas slimības – depresiju, augstu asinsspiedienu, sāpes mugurā u. c. Grāmatvedis to dara tādēļ, ka neredz iespēju sevi aizstāvēt: "Es parasti konfliktos esmu zaudētājs un neesmu tik vērtīgs, lai varētu cerēt uz citu darbu." Tātad te darbojas ļoti destruktīvs psihiskās aizsardzības mehānisms – izstumšana, kas it kā palīdz atrisināt konfliktu ar agresīvo kolēģi.

Tajā pašā laikā, ja autobusā vai veikalā kāds uzgrūžas vai velk uz kašķi, bieži vien ir ļoti veselīgi paklusēt, jo piedalīšanās zema līmeņa konfliktā atņems daudz vairāk no manas pašcieņas nekā neliels zaudējums – narcistisks ievainojums, kas saistās ar kaunu –, ja es vienkārši atkāpšos. Te darbojas mehānisms, ko sauc par racionalizāciju, jo cilvēka prāts bieži vien automātiski izsver visus "par" un "pret" un izdara izvēli. Taču tas ieslēdzas tikai tad, ja cilvēks jūt, ka viņam ir izvēle.

Šādi mēģinu ilustrēt, ka dažkārt mūsu reakcija ir atkarīga no mūsu lēmuma, bet visbiežāk gan nav. Atkarībā no mūsu psiholoģiskās veselības šie mehānismi mums ieslēdzas paši, neprasot mūsu atļauju, bet tie veselīgākie, pie kuriem dažkārt var arī apzināti piestrādāt, ir jau minētā racionalizācija, t.i., ar vēsu prātu mēģināt sev izskaidrot, kas te īsti notiek, lai izlemtu – mēģināt otru mierināt un "sasildīt" vai gadījumos ar svešinieku vai varmācīgu dzīvesbiedru vienkārši pagriezt muguru un aiziet. Vēl ļoti veselīgs aizsargmehānisms ir humors. Ne velti šobrīd internets ir pilns ar ironizēšanu par pašizolācijas tēmu. Tas ļoti atslogo spriedzi.

Vai agresiju var izmantot savā labā, piemēram, pārvērst pozitīvā enerģijā?

Es domāju, ka no iepriekš teiktā var izlobīt, ka dusmas un agresija ir sava veida resurss, tāds kā instruments, ko daba mums ir devusi, lai mēs varētu sasniegt savus mērķus un aizstāvēt savas intereses. Cita lieta, kādā veidā mūsu pieredze ar vecākiem un citiem līdzcilvēkiem mums ir iemācījusi šo resursu lietot. Tas ir kā ar atomenerģijas lietošanu – ar to var gan cilvēkiem uzlabot dzīves kvalitāti, pat glābt dzīvības, gan arī iznīcināt pilnīgi visu Zemi.

Man ļoti patīk ideja, ko pauž kāda indiāņu gudrība: "Sarunājas vectētiņš ar mazdēlu. Vectētiņš stāsta, ka katrā cilvēkā dzīvo divi vilki, kas visu laiku savā starpā karo. Viens vilks ir naids, dusmas, ļaunums, vēlme iznīcināt, bet otrs ir mīlestība, draudzība, labestība, vēlme palīdzēt. Mazdēliņš jautā: "Un kurš vilks uzvarēs?", uz ko vectētiņš atbild: "Tas, kuru mēs barosim!""