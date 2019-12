Atpazīsti meli: ar kādām frāzēm negantnieki cenšas apmuļķot pārējos

Lai arī kā negribētos atzīt, cilvēki mēdz dienu no dienas viens otram aizmālēt acis ar nepatiesiem faktiem. Dzīve būtu daudz vienkāršāka, ja meļus varētu veikli atmaskot nozieguma brīdī, taču parasti šis darbiņš tik viegli nesokas. "Entrepreneur " skaidro, ka liela nozīme ir nevis tam, kas tiek pateikts, bet kādos vārdos vēstījums tiek ietērpts, tāpēc turpmākajās rindās iepazīstinām ar frāzēm, kuras kalpo kā brīdinošs signāls – kāds tevi grib apvest ap stūri.

Vai tu tiešām domā, ka es to spētu?



Cilvēki var mēģināt izvairīties no patieso faktu atklāšanas, sniedzot netiešu atbildi, precīzāk – pārvaicājot viņiem adresēto jautājumu. Tā vietā, lai sacītu: "Es to neizdarīju", atbilde var būt pretjautājums: "Vai tu tiešām domā, ka es varētu to izdarīt?" Aizdomīgi ir arī izteikumi, kuriem pa vidu tiek "iemesti" šķietami nevajadzīgi vārdi. Kā piemēru var minēt situāciju, kad jāpasaka – šodien konkrēto cilvēku neredzēju. Ja cilvēks kaut ko slēpj, viņš var uzsvērt: "Goda vārds – es patiešām viņu šodien nesatiku!"