Baušļi dzīvesprieka saglabāšanai un jēgpilnai dzīvei

Dzīvesprieku varētu uzskatīt par cilvēka kapacitāti psiholoģiski pielāgoties satraukuma un stresa pilniem apstākļiem, kā arī spēju atgūties pēc smagiem triecieniem. Kā skaidro portāls "Psychology Today", dzīvespriecīgi cilvēki prot atrast mērķi un velta sevi lietām, kas viņu dzīvē ienes jēgu. Dzīvesprieku un spēju pielāgoties pārmaiņām, kas ne vienmēr ir pozitīvas, var iemācīties, ielāgojot šos nosacījumus.

Mērķa izvirzīšana. Neatkarīgi no tā, vai vēlies uzlabot veselību vai sasniegt labu rezultātu eksāmenā, mērķi ir ļoti nozīmīga ikviena cilvēka dzīves daļa. Mērķi ietekmē cilvēka uzvedību. Tas palīdz saprast atbildi uz jautājumu "kāpēc" – kāpēc vispār kaut ko darīt. Sapratne par to, kāpēc kaut kas tiek darīts, palīdz iedarbināt ilgtermiņa domāšanu. Paturi prātā, ka ļoti bieži neizdošanās cēlonis ir vāji definēti un ļoti ambiciozi mērķi, par kuriem ne vienmēr ir skaidrs, kāpēc tie izvirzīti. Slikti definēti mērķi noved pie vājiem centieniem mērķi sasniegt, vilcināties un neizdoties.

Pieņēmumu apstrīdēšana. Viens no labākajiem veidiem, kā risināt problēmas, ir meklēt to slēptos iemeslus, nevis risinājumus. Šādi slēpti problēmu cēloņi ļauj pieņemt atbilstošākus lēmumus. Kļūsti par skeptiķi un iemācies uz jautājumiem skatīties no dažādām perspektīvām, apzinoties, ka nepastāv viena patiesība, kas nemainās, neatkarīgi no apstākļiem. Tas tev pavērs iespēju jaunai pieredzei un idejām.

Vēlme pēc varas. Tomēr šī nav vara, kas dod spēju valdīt pār citiem – tā ir spēja un vēlēšanās pārvarēt sevi, tā ir spēja atsvabināties no vājībām un atkarības. Vara ir tava prāta stāvoklis, nevis nauda un apkārtējo vērtējums. Neatkarības iegūšana ir laimes avots. Tev ir jāgrib pārvarēt sevi, lai realizētu savu potenciālu. Ja to spēsi, tev nevajadzēs pārākumu pār citiem, lai justos spēcīga un apmierināta.

Drosme būt atšķirīgai. Tev nav jābaidās būt neatkarīgai un atšķirīgai. Nepakļaujies visam, ko saka un dara citi, netici kaut kam tikai tāpēc, ka visi tā dara. Uzdod jautājumus, izvērtē visu, par ko šaubies, un uzticies savam saprātam un spējai analizēt, nevis citu spriedumiem.

Ciešanas kā pamats izaugsmei. Saskaroties ar grūtībām, cilvēki mēdz sacīt – tas, kas tevi nenokauj, dara tevi stiprāku. Tev, protams, nav sev jādara pāri, bet izmanto sāpes un ciešanas savā labā – mācies no tām. Pēc laika tu sapratīsi, ka grūtības ir nesušas pozitīvas pārmaiņas tavai personībai un padarījušas tevi stiprāku. Mācies no sāpēm, nevis nepārtraukti žēlojies.

Dzīvo jēgpilni. Laba dzīve ir tāda, kurai ir jēga (mērķis), kuru tu kontrolē un kuras laikā tu spēj kontrolēt arī sevi. Ja tu dzīvosi ar mērķi un spēsi sevi pārvarēt, nebaidoties no citu kritikas, dzīve šķitīs jēgpilna un prieku tajā atrast būs daudz vieglāk, nekā tad, ja dzīsies pēc lietām, par kuru nepieciešamību tevi pārliecinājuši citi, bīstoties viņu nosodījuma un neizaicinot sevi.