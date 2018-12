Diāna Zande: vienlaikus būt mājās, labi pelnīt un izglītoties nav iespējams

Vecāki nereti jūtas vainīgi par to, ka saviem bērniem nav snieguši pilnīgi visu iespējamo. Psihoterapijas speciāliste Diāna Zande un viņas vīrs Juris Sērmukšs raidījumā "Māmiņu klubs" norāda, ka no tā nav iespējams izbēgt. Zande uzsver, ka uzskats – karjeru iespējams apvienot ar ģimeni, sevis izglītošanu un no tā neviens necietīs – ir māns.

Runājot par vecāku vainas sajūtu, Zande norāda, ka pati ar to tiekot galā raudot. Savukārt viņas vīrs norāda, ka vienmēr pievērš uzmanību kontekstam un iespējām – ar dažiem bērniem savas sajūtas jau esot pārrunājis, bet ar dažiem šīs sarunas vēl tikai priekšā. Zande ir pārliecināta, ka no šīs vainas apziņas izbēgt nav iespējams, un ideāla dzīvē, kurā viss ir iespējams, nepastāv. "Es domāju, ka tas, ar ko es varu tagad spīdēt – ar doktora grādu –, viņiem tas ir bijis sāpinājums, manis nebija mājās." Doktorantūras studijas bērniem uz laiku ir atņēmušas mammu. "Tā ir ilūzija, ka cilvēks var visu laiku būt mājās, ļoti labi pelnīt, veidot veiksmīgu karjeru, izglītoties un interesēties par visām mākslas un politiskajām norisēm. Tie ir meli. Viens cilvēks to nevar. Kaut ko vienu darot, kaut kas cits zaudē," uzsver speciāliste.