Ieva Adamss atklāj, par ko cilvēki viņu nīst

Sabiedrībā labi atpazīstami cilvēki bieži vien kļūst par daudzu diskusiju galvenajiem varoņiem. Šī iemesla dēļ grūti izvairīties arī no cilvēku nopēluma. Kāda šajā jautājumā ir pasniedzējas un radošās personības Ievas Adamss pieredze, viņa stāsta raidījumā "Sieviete. Personīgi".

Uz jautājumu, par ko viņu cilvēki nīst, Adamss atbild: "Par to, ka man ir vairāk vīriešu nekā daudzām sievietēm sapņos rādījies. Par to, ka no šiem vīriešiem neviens nekad mani nav piekrāpis, darījis pāri. Par to, ka man veicas." Sieviete atzīst, ka ir tikai cilvēks – kad viņai ir personīgas nelaimes, sliktas sajūtas un nepatīkami notikumi, viņa tik un tā saglabā savu dzīvesprieku. Adamss teic, ka iekšēji saprot - nemirs tāpēc vien, ka konkrētajā brīdī ir grūti.

"Man ir maza karikatūru kolekcija par mani – viena šausmīgāka par otru," viņa stāsta. "Es viņas dievinu, es viņas rādu visiem saviem draugiem, lai pierādītu, cik ellīgi populāra es esmu. Es ar viņām lepojos. Protams, man ir arī fanu veidotas bildes kā altāra gleznas un kas tik viss nē. Un es ar šo kolekciju lepojos mazāk. Protams, tas ir forši, ka tev ir piekritēji, bet, ja tevi tā nīst, tas ir augstākais sasniegums."

