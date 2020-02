Ikdienišķa, bet derdzīga uzvedība, kas apkārtējos rada aizkaitinājumu

Katram cilvēkam ir dažādas uzvedības vai pieklājības manieres, kas neizpildītas vai tieši otrādi – izpildītas raisa negatīvas emocijas, piemēram, aizkaitinājumu vai dusmas. Tāpat ikvienam, ir kāda, iespējams, neapzināta, bet raksturīga maniere, kura savukārt apkārtējos izraisa pieminētās nepatīkamās emocijas. Vienīgais veids, kā šādu uzvedību pārtraukt, ir iepazīties ar to, kas tad mūs parāda sliktākā gaismā, nekā to vēlamies.

Bieži vien mums neglaimojošā uzvedība ir vienkārša un ikdienišķa rīcība, pie kuras nepiedomājam un izpildām to automātiski. Tomēr nereti tā var būt arī apzināta, kas tiek pavadīta ar iedomām – ''Tas taču nekādu ļaunumu otram nenodarīs.'' Lai arī kas būtu šīs uzvedības saknē, neviens nevēlas sabojāt savu tēlu un no apkārtējiem saņemt nepatīkamas reakcijas.

Lai arī tu apzināti vai neapzināti neturpinātu veikt mazas un, tavuprāt, nenozīmīgas darbības, turpinājumā iepazīsties ar portāla ''Reader's Digest'' ekspertu uzskaitītajām rīcībām, kas citiem šķiet kretīniskas.

'Aizmirsti' savākt aiz sava suņa



Lai arī šogad nupat tik sākam just īstu ziemu ar sniegu, ik pavasari sagaidām ar ne visai patīkamiem skatiem, jo nokusušais sniegs atklāj suņu saimnieku ''aizmirstos'' mājas mīluļu izkārnījumus. Ļoti iespējams, tu esi viena no tām, kas seko līdzi sava mīluļa pastaigas gaitām un vienmēr savāc aiz viņa atstāto, taču ir gana daudz tādu saimnieku, kas izliekas neredzam mīluli nokārtojam savas darīšanas. Rezultātā mums nākas skatu mest nevis pret debesīm un pavasara sauli, bet gan ietvi, lai izlavierētu caur dzīvnieku atstātajiem izkārnījumiem. Bet, ja arī tu reizēm grēko ar mīluļa izkārnījumu ''aizmiršanu'', atceries – neskatoties uz to, ka tas, iespējams, ir nepatīkami, tas ir tikai viens no pienākumiem kā suņa saimniecei.