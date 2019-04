Kā atrast savu patieso būtību un nepakļauties masu spiedienam

Ikviens no mums ir unikāla personība ar savām pozitīvajām un negatīvajām īpašībām. Diemžēl nereti, cenšoties iederēties vai gūt panākumus, sava unikalitāte un autentiskums tiek pazaudēti, liekot justies nelaimīgai. Podkāstā "Laimes laboratorija" psihoterapeits Andris Veselovskis skaidro, kā saglabāt savu autentiskumu un nepakļauties masu spiedienam.

"Bieži ir grūti saprast, kurš tad ir tas patiesais es," skaidro speciālists, "jo mēs ļoti viegli pieslēdzamies dažādām uzskatu sistēmām." Tomēr ir ļoti būtiski būt kontaktā ar savu būtību, jo tad nav jānoliedz savs temperaments un daba. Svarīgi ir atrast to, kas atbilst cilvēka vēlmēm, interesēm un iespējām, piemēram, izvēlēties atbilstošu profesiju.

Sarunas laikā speciālists skaidro, ka būtisks ir ne tikai vecāku un tuvinieku spiediens par to, kā pareizi dzīvot un kā rīkoties, bet arī dažādas tendences, kas saistītas ar cilvēka dzīvesstilu. Ir svarīgi atpazīt to, ka arī pārliecība par to, ka noteikts dzīvesstils un izvēles ir vislabākās, ir lamatas, kas liek nonākt otrā galējībā un var būt uzskatāma par ļaušanos ideoloģijai.

Veselovskis skaidro, ka atpazīt savu autentiskumu un būtību cilvēks var mācīties visas dzīves garumā. Ļoti bieži pārliecība, ka visiem jābūt līdzīgiem, ir saistīta ar izdzīvošanas instinktiem, kas mūsdienās vairs nav aktuāli. "Mēs varam būt ļoti dažādi, un mums nav nekādu briesmu." Tomēr to apzināties un izprast ne vienmēr ir viegli. Ar sevi nepārtraukti ir jāstrādā un sev jāatgādina – es varu būt tāds, kāds es esmu, un tas ir labi.

Tāpat der paturēt prātā, ka ikviens no mums ir individualitāte, un pārliecība, ka eksistē "masa", kurā visi cilvēki ir pilnīgi vienādi un apmierināti ar savu vienādumu, ir maldīga. Ar problēmām iederēties un nepazaudēt savu individualitāti saskaras ikviens.

Lai saglabātu savu individualitāti un izvairītos no masu spiediena ietekmes, savs patiesais es ir jātrenē. Ir jādomā līdzi tam, ko es daru un kāpēc es to daru. Tas var palīdzēt atpazīt situācijas, kad rīcību motivē dažādi faktori, piemēram, vēlme atšķirties, vēlme iederēties, pārliecība par patiesību, kas eksistē ārpus paša.

