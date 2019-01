Kā nezaudēt pašapziņu un ko mācīties no par sevi pārliecinātiem cilvēkiem

Lai arī iedomība un pārmērīga ticība saviem spēkiem bieži tiek ierindotas cilvēka negatīvo īpašību sarakstā, bez pārliecības par sevi cilvēks nevar būt līdz galam laimīgs. Piedāvājam ieskatīties "Viņa" rakstu arhīvā par pašapziņas iegūšanu, vairošanu un lietām, kas to var mazināt.

Pašapziņas trūkums ne tikai negatīvi ietekmē tavas iespējas kāpt pa karjeras kāpnēm, bet var sabotēt arī attiecības. Greizsirdība, nogurdinoša vēlme nekad nebūt vienai, kontrolēšana un milzu devums attiecību sagraušanā ir tikai dažas no lietām, ko tavai personīgajai dzīvei var nodarīt pārāk zems pašvērtējums. Vairāk par to lasi šajā rakstā. Tāpat ņem vērā, ka pārliecība par sevi un adekvāta pašapziņa ir viena no lietām, kas cilvēku padara pievilcīgu citu acīs.

Ja nemitīgi sevi šausti par to, ka neko nespēj paveikt pienācīgi labi un tu pati neesi atzinības un mīlestības cienīga, ieskaties rakstos par to, kā vairot pašapziņu. Tāpat pievērs uzmanību lietām, ko nedarīt, ja nevēlies traumēt vīrieša pašvērtējumu.