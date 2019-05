Kad draugs netur solījumu: nepatīkamas situācijas un iespējamie risinājumi

Solījumu neturēšana

Draudzība nesastāv tikai no piekrītošas galvas māšanas un būšanas klāt katrā mirklī, kad draugs to prasa. Neviens neparaksta formālus līgumus, kuri paredz, ka nekad nevar draugam atteikt. Tieši šī fantāzija par to, ka draugi vienmēr ir klāt, neskatoties ne uz ko, ir tā, kas rada sāpīgas situācijas. Iespējams, draugs nevarēja doties uz kādu pasākumu ar tevi tāpēc, ka tas liek ataust nepatīkamām atmiņām. Cilvēks nedrīkst būt savtīgs un uzskatīt, ka solījumu nevar lauzt arī tad, ja tam ir loģisks un pamatots izskaidrojums.

Skaudības izjušana

Ne vienmēr, taču ir saprotams, ka savus draugus par dažām lietām apskaud. Tas nav domāts sliktā nozīmē, tu cieni savus draugus un vēli viņiem laimi, tomēr šāda skaudība norāda uz tavām slēptajām vēlmēm. Iespējams, draudzene ceļo pa pasauli, bet tev tam šobrīd līdzekļu nav. Iespējams, draugs dabūjis paaugstinājumu, kamēr tu vēl tikai ceri uz to. Šo skaudību ātri vien var pārvērst motivācijā, jo acu priekšā tev ir piemērs, kuram gribi līdzināties. Tāpat nevar izslēgt iespējamību, ka arī draugs tevi kādā mērā apskauž, jo pašam no malas uz sevi ir gūti paskatīties. Atceries, ka skaudība ir pārējoša sajūta.

Atsvešināšanās

Šo procesu nereti var novērot konkrētos dzīves posmos, piemēram, kad no ballīšu un pasākumu ēras pārej ģimenes dzīvē un bērnu audzināšanā. Šādos brīžos cilvēki bieži vien izjūt vainas sajūtu par to, ka attiecības dabiskā veidā izirst, taču svarīgi ļaut draugiem spēlēt noteiktas lomas tavā dzīvē. Tas, ka tava dzīve mainās, nenozīmē, ka arī otram ir pienācis laiks atvērt jaunas durvis. Šim kontaktam nav jāizzūd pa visam, jo arī ģimenes dzīvē ierautie labprāt reizēm iziet sabiedrībā un satiek paziņas. Šis draugs tad noteikti būs īstā kompānija.