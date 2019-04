Kāzu fotogrāfi atklāj pazīmes, kas var liecināt par nolemtām attiecībām

Kāzas tiek saistītas ar laimīgām un mīlestības pilnām emocijām, taču arī tajās līgava un līgavainis var piedzīvot gan priecīgus, gan atklāsmēm bagātus brīžus. Portāls "Daily Mail" apkopojis "Reddit" atbildes, kuras sniedz kāzu fotogrāfi, izvirzot piecas pazīmes, kas jau īpašajā dienā var liecināt – šī pāra attiecības, visticamāk, ir nolemtas neveiksmei.

Kūkas griešana un ēšana

Viens no kāzu dienas simboliem ir kūka, kuru jaunlaulātie griež kopīgi un pasniedz saviem viesiem. Saprotams, ka tradīcijas šajā jomā atšķiras un mūsdienās katrs var darīt pēc saviem ieskatiem, taču kāzu fotogrāfi norāda, ka šis process ir viens no pāra saticības rādītājiem. Ja viens nevēlas izsmērēt otram sejā mazu kūkas gabalu, bet otrs to izdara pat pret partnera gribu – tas var liecināt par attiecību šūpošanos. Saticība iet roku rokā ar cieņu vienam pret otru, bet, ja pret pašas gribu sejā tiek iesmērēta kūka, jāpārdomā savienības paši pamati.

Strīdi lielajā dienā

Kāzas sagādā neskaitāmas raizes jau plānošanas procesā, taču stress pārņem gan līgavu, gan līgavaini arī lielajā dienā. Kāzu fotogrāfi atklāj, ka ir gadījies iemūžināt pat tādu pāri, kas visas dienas garumā strīdējušies un viens uz otru pat nav skatījušies. Vēlāk fotogrāfiju apstrādes laikā nācies šim pārim mākslīgi izveidot smaidus. Tomēr par viņu attiecībām vēl vairāk liecinājusi abu attieksme – ja pāris kopīgiem spēkiem tiek galā ar kāzu stresu, viņiem ir liela iespēja būt kopā arī pēc 10, 20 un 30 gadiem.

Klusēšana

Gluži kā nesaskaņas pāra starpā ir viena no pazīmēm, ka ar attiecībām kaut kas nav kārtībā, arī pārlieku liela klusēšana liecina par to pašu. Kāds fotogrāfs norāda, ka vienās no kāzām līgavainis bijis īpaši nerunīgs, bet līgava un viņas mamma – pārlieku enerģiskas. Kad fotogrāfs vēlāk nodevis attēlus, jaunā sieva bijusi īpaši neapmierināta ar vīra garo ģīmi, pieprasot atlaidi fotogrāfam, kurš nav spējis uzmundrināt līgavaini. Pēc gada pāris izšķīries…

Vēlme mainīt otru

Tāpat viena no pazīmēm, ko var redzēt jau kāzu dienā, ir vēlme mainīt partneri. Tās var būt gan kādas rakstura iezīmes, gan intereses. Viens no fotogrāfiem atklāj, ka īsi pēc precībām kāds pāris izšķīries, jo līgava kāzu dienā norādījusi uz to, ka jaunais vīrs vairs nevarēs atpūsties kopā ar draugiem, spēlējot pokeru.

Nevajadzīga spriedze kāzu dienā

Nereti pie šķiršanās var novest vienkārši sīkumi, kas norit gan ikdienā, gan kāzu dienā. Iespējams, tiem saknes meklējamas citos notikumos, tomēr kāzu fotogrāfi norāda, ka nereti pāri izvēlas katrs savu ceļu drīz pēc kāzām, jo tajās strīdējušies par novēršamiem sīkumiem. Piemēram, fotosesija plānota atklātā laukā, bet tur jācīnās ar stipru vēju, vai arī ceremonija plānota dabā, taču sākas lietus. Ja pāri nav padomājuši par dažādiem variantiem un risinājumiem, piemēram, laikapstākļu ziņā, notikumi var novest pie nesaskaņām, kas beigās rezultējas ar drīzu šķiršanos.