Ko un kā mācīties no negatīvajām emocijām, no kurām parasti vēlamies izvairīties?

Negatīvas emocijas ir nozīmīgs signāls, kas vēsta – tavā pasaulē kaut kas nav kārtībā. Un šīs emocijas var būt labs skolotājs, ja tu tajās ieklausies, nevis mēģini no tām izvairīties. Emociju noliegšana izslēdz iespēju dziļi izjust jebkādas emocijas, tādējādi arī tava spēja saprast citu emocijas ir ierobežota. Ja tu nespēj mācīties no savām emocijām, arī tava spēja augt un veidot veselīgas, jēgpilnas attiecības var būt traucēta. Citiem vārdiem – arī šķietami sliktajam, pareizi to izmantojot, var būt savi ieguvumi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lai arī, iespējams, tā mums varētu šķist, emocijas nepazūd. Ja tu neatpazīsti, kad un kādas tās rodas, tu neapzināti tās apspied sevī, portālā ''Psychology Today'' skaidro psiholoģijas doktore Mārsija Reinoldsa. Un ar laiku tās ietekmē garastāvokli un bieži vien beidzot izlaužas kā sava veida uzbrukums citiem – dusmas, kliegšana, nicinājums, pazemojums u. tml. Taču tam tā nav jābūt vienmēr, jo ne vienmēr velns ir tik melns, kā viņu mālē.

Labās emocijas pret sliktajām

Daudzi cilvēki ir iemācījušies, ka tādas emocijas kā bailes, dusmas, vainas apziņa un vilšanās izsūc enerģiju un mudina uz nepareizām izvēlēm. Tas nozīmē – ja izpaudīsi savas emocijas, tu sāpināsi citus, iespējams, uz visiem laikiem sabojāsi attiecības un izjauksi jebkuru kopā sanākšanu, tāpēc emocijas ir jāpatur sevī.

Taču, noliedzot savas emocijas, tu liedz sev visas dzīves pieredzes. Tu nevari piedzīvot prieku bez bēdām, mieru bez dusmām un drosmi bez bailēm. Dzīve ir bagātāka, ja ļauj sev just. Izraēlas līderis nelaiķis Golda Meirs par emocijām ir sacījis: ''Tie, kas neprot raudāt no visas sirds, arī nezina, kā smieties.''

Ir jāiemācās atpazīt savas emocijas, lai tās varētu izmantot savas uzvedības izskaidrošanai un savu vajadzību paušanai. Un tad savu enerģiju būs arī iespējams novirzīt pozitīvā virzienā. Jā, arī negatīvo enerģiju. Kā izmantot savas negatīvās emocijas lietderīgi? Lasi tālāk un noskaidro!