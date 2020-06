Šķiet, bez komunikācijas nebūtu iedomājama pasaule. Lai kur arī mēs nedotos, mēs komunicējam ar cilvēkiem, dzīvniekiem, dabu, dažreiz arī nedzīviem priekšmetiem. Tas ir svarīgs instruments, ar kura palīdzību veidojam pasauli sev apkārt. Turklāt nedrīkst aizmirst, ka komunikācija nav tikai verbāla. Par to, kā prasmīgi pielietot komunikācijas instrumentu, ko komunikācija sniedz cilvēkam, kā tā palīdz ikdienā un noder citiem – ne tikai sarunājoties, bet ieklausoties un reflektējot par dzirdēto –, psihoterapeits Andris Veselovskis stāsta podkāstā "Laimes laboratorija".

Visas iepriekšējās podkāsta "Laimes laboratorija" epizodes, kā arī citus DELFI veidotos podkāstus, klausies paša portāla platformā šeit vai meklē "Spotify" , "Podbean", "Apple Podcasts" un "Google Podcasts".

Veselovskis norāda, ka komunikācijas iemaņas ir daļa no mūsu prasmēm, kas palīdz justies labi pašiem un arī sabiedrībā būt ērtākā pozīcijā. Jo veiksmīgāk spējam komunicēt, jo vieglāk veidojas labas attiecības ar citiem, kā arī būs raitāks ceļš pa karjeras kāpnēm. Ja komunikācijas nav, arī attiecības neizdodas. Ne partnerattiecības, ne darba. Turklāt – jo vairāk neizdodas, jo lielāks kļūst pārdzīvojums. Tas skaidrojams ar to, ka cilvēks nevar darīt to, ko grib, viņš it kā ir iedzīts strupceļā un nesaredz iespēju iegūt labāku darbu vai izveidot patīkamākas attiecības.

Svarīgi apzināties, ka komunikācija nenozīmē vienkāršu runāšanu, bet gan saprašanu, uzklausīšanu, lai veidotos abpusējs guvums, atgriezeniskā saite. Tas, ka cilvēks ir ļoti runātīgs, uzreiz nenozīmē, ka viņš ir komunikabls. Komunikācija tomēr ir divvirzienu ceļš, kurā ir svarīgi sadzirdēt arī otru.

Veselovskis teic, ka mēs paši esam atbildīgi par dzīves aprisēm. Piemēram, situācija – darba intervija. Vai nu mēs komunicējam tā, ka iepatīkamies, jo izprotam, kas otram patīk un nepatīk, vai arī esam runātīgi un ar to "iebraucam auzās", jo intervētājam tukšu salmu kulšana neiet pie sirds. "Ar un caur komunikāciju mēs organizējam savu dzīvi un veidojam savu nākotni," norāda Veselovskis. "Būtībā, ja caur komunikāciju mēs gūstam labas attiecības, sajūtas un panākam, ko gribam, tad tā darbojas. Pretējā gadījumā komunikācija nedarbojas."

Nereti komunikāciju pārprot. Cik bieži gan nav dzirdēts par gadījumiem, kad sieviete vai vīrietis ir ļoti draudzīgs un no tiesas koleģiāls, bet otrs to uztver kā flirtu, uzmācību... Tādā gadījumā jāsāk domāt par to, kā mēs esam komunicējuši, jo, visticamāk, kaut ko tomēr vajadzētu tajā mainīt. Tāpēc Veselovskis nāk talkā ar dažiem padomiem, kā justies laimīgākiem un gūt lielākus panākumus.