Konflikti, strīdi un atsvešinātība: klusēt, šķirties vai lāpīt brūkošas attiecības

Ļoti bieži cilvēki tic, ka, satiekot īsto cilvēku, būs viegli dzīvot kopā ilgi un laimīgi. Tomēr realitātē šādu scenāriju piedzīvot ir gandrīz neiespējami, un, sakaroties ar grūtībām attiecībās, mēs nereti mēģinām saprast, ko labāk darīt – lāpīt un veidot esošo savienību vai šķirties.

Par to, kā tad rīkoties un vai pastāv iespēja atrast cilvēku, ar kuru izveidosies lieliska savienība raidījumā ""Viņa" skaidro" stāsta psihoterapijas speciālisti Ilona Buša un Gatis Bušs.

"Tas patiešām atgādina pašas pasakas. Tad, kad viņi satiekas, vai tad, kad trešais tēvadēls izdara visus varoņdarbus, dabū to princesi, tad diemžēl arī pasaka beidzas. Un reizēm ir arī tāds priekšstats, ka pēc kāzām viss beidzas. Jautājums ir par to, kas sākas tad, kad mēs satiekamies?" vaicā Ilona. Viņai pievienojas arī Gatis, salīdzinot to ar bērna gaidībām un audzināšanu – bieži notiek koncentrēšanās uz bērna piedzimšanu, bet tas ir tikai pats sākums. "Tās kāzas jau arī tikai sākums kaut kam, kas nu tad būs."

Jautāti par to, kas noved pie atsvešinātības, speciālisti norāda, ka tās apzināšanās patiesībā ir laba zīme, jo dod iespēju cilvēkiem vienam otru labāk iepazīt. Ilona norāda, ka mēs taču satiekam svešinieku, kuru iepazīt un izprast ir mūsu izaicinājums. Iepazīšanas process var sākties krietni vēlāk par satikšanos. Tā var sākties arī pēc piecu gadu kopdzīves, kāzām vai pat pēc mazuļa ienākšanas attiecībās. Nereti iepazīšanās sākas ar konfliktiem, nesaprašanos un situācijām, kas šķietami nepieder labām attiecībām, kurās viens otru mīl un nepārtraukti viss ir kārtībā.

Gatis norāda, ka atsvešinātība attiecībās bieži rodas, jo cilvēki vēlas vienkāršot savu dzīvi. Tiek ignorētas mazās problēmas un mazās atšķirības. Ilona aicina nebaidīties no atšķirībām, jo tas ir vēl viens posms, kas pārim ir jāpārdzīvo.

Plašāk par to, kas veicina atsvešināšanos, kā to pamanīt un kā rīkoties, skaties raidījumā.

Atgādinām, ka "Viņa.lv" ir uzsākusi arī pasākumu ciklu "Sarunas spēkam". Tas sniegs iespēju ikvienam kopā ar psihoterapeitiem, psihoterapijas speciālistiem un līdzīgā situācijā nonākušiem cilvēkiem meklēt atbildes uz jautājumiem par laimi, attiecībām un krīzēm tajās. Nākamā saruna paredzēta 11. aprīlī. Tās laikā kopā ar psihoterapeitēm Guntu Andžāni un Ingrīdu Ratenieci runāsim par izmaiņām attiecībās pēc bērna piedzimšanas, lai mēs būtu ne tikai vecāki bērnam, bet arī partneri viens otram. Plašāka informācija pieejama šeit.

