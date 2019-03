Nereti gadās, ka prātā izlolota doma izklausās absolūti citādi, kad tiek izteikta skaļi. Tāpat cilvēki bieži vien sacīto pārprot vai uztver citādāk, tādējādi nostādot abas puses muļķīgā situācijā. Ja nevēlies sadusmot savus sarunu biedrus, turpmākajās rindās iepazīstinām ar frāzēm, kuras neviens nevēlas dzirdēt.

Es tev teicu, ka tā būs

Frāze ar līdzīgu domu – "Es taču jau no sākuma zināju, ka rezultāts būs šāds". Ja kāds paziņa, radinieks vai draugs kļūdījies, tas nenozīmē, ka tev vajadzētu bērt vēl papildu sāli brūcēs, norādot, ka tev izrādījusies taisnība. Šajā vietā iederas teiciens, ka pēc kara visi ir gudri. Tā vietā, lai priecātos par savas idejas pareizību, daudz vērtīgāk ir palīdzēt rast veidus, kā šim cilvēkam to pašu kļūdu nākotnē nepieļaut vēlreiz. Arī tad, ja vienkārši gribi otram likt saprast, ka ir vērtīgi ieklausīties citos, šādas frāzes izvēle noteikti neveicina vēlmi uzturēties tavā kompānijā kaut mirkli ilgāk.

Tevi tas noteikti neinteresētu

Arī šī ir viena no frāzēm, kura daudzus cilvēkus sadusmo, jo dod priekšstatu – kāds cits domā vai izdara izvēles manā vietā. Saprotams, ka draugi un paziņas tevi labi pazīst, zina, ka tev negaršo plombīra saldējums, nepatīk lasīt detektīvromānus vai iet uz rokmūzikas koncertiem, tāpēc pat nepiedāvā uz tiem doties, taču nekad nevar izslēgt iespējamību, ka tieši šodien gribas kaut ko izdarīt citādāk. Iespējams, tavam sarunu biedram nepatīk, piemēram, dzejas vakari tikai tāpēc, ka uz tiem nekad nav bijis, un apgalvojums, ka viņu tas noteikti neinteresētu, ir aplams un dusmu raisošs. Sarunu biedram var arī šķist, ka nevēlies par to runāt, jo neuzskati viņu pietiekami izglītotu konkrētajā jautājumā.

Tā vietā, lai apslapētu sarunu biedra vēlmi uzzināt kaut ko jaunu, neaprobežojies ar neskaidrošanu tikai tāpēc, ka tev šķiet – viņus tas neinteresēs. Ļauj cilvēkam pašam izlemt, ko viņš grib un ko nē. Ja saruna kļūs viņam nesaistoša, cilvēks pats pats to izbeigs.

Foto: Shutterstock

Piedod man, ka teikšu, bet…

Un šīs frāzes turpinājumā vienmēr seko kaut kas nepatīkams. Daudziem cilvēkiem šīs frāzes izmantošana izsauc dusmas, jo uzskata, ka tas ir ērts veids, kā izsacīt kādu negatīvu komentāru – jau iepriekš atvainojoties, parādot šķietamu nevēlēšanos aizskart jūtas, taču patiesībā tikai manipulējot ar apkārtējiem.

Svarīgi atcerēties, ka kritiku ieteicams klāstīt zem četrām acīm – nevis tad, kad apkārt ir vēl citi. Izsakot bažas vai komentārus par otra cilvēka rīcībām, izskatu un tamlīdzīgi, tās nevajag vispārināt, bet likt uzsvaru uz savām izjūtām, piemēram, "Mani tas uztrauc tāpēc, ka… ."

Nomierinies…

Lai gan reizēm tiešām emocijas ņem virsroku, pat negribot sanāk izpūst no mušas ziloni, nereti draudzīga frāze "Nomierinies, viss būs kārtībā!" tiek izmantota nevietā. Kā piemēru var minēt situācijas, kad notiek kaut kas ārkārtējs, piemēram, nesaglabājas datorā stundām ilgi rakstīts darbs, bet blakus sēdošais cilvēks tikai aicina nomierināties. Šāda frāze liek asinīm bangot vēl straujāk, jo rodas sajūta, ka otrs cilvēks nebūt nesaprot, cik tas ir bijis svarīgi. Šajā brīdī ir svarīgi parādīt atbalstu un jušanu līdzi, cenšoties iekāpt otra kurpēs un saprotot, ka vārds "nomierinies" nebūt nepalīdz justies labāk.

Un atkal tu sāc

Katrās romantiskās attiecībās, draugu starpā vai ģimenē ir tēmās, par kurām tiek diskutēts vairākkārt. Saprotams, ka ar laiku var rasties nogurums par tām runāt, taču frāze "Atkal tu sāc par to!" sarunas partnerim veido priekšstatu, ka tu par to vispār nevēlies runāt un šim jautājumam tavā dzīvē ir kļuvusi maza vērtība. Kā piemēru var minēt jautājumus par papildu ienākumu gūšanu, bērnu tālākas izglītības jautājumiem un tamlīdzīgi. Iespējams, tev bija grūta un smaga diena darbā, tāpēc gluži vienkārši nav spēka konkrētajā brīdī koncentrēties un par to runāt, taču tas nenozīmē, ka šim jautājumam negribēsi pievērsties citā dienā. Ja nevēlies dzirdēt un redzēt pamatīgu dusmu uzplūdu, iepriekš minēto frāzi noslēp tālākajos leksikas plauktos un vienkārši, skaidri paskaidro savas izjūtas.

Tu vienmēr/Tu nekad

Protams, cilvēkiem ir savi principi un morāles normas, kuras nekad netiek pārkāptas vai vienmēr tiek ievērotas, taču šādus pieņēmumus nevar vispārināt. Ja sarunas biedrs divas reizes pāris mēnešu laikā aizmirsis iznest miskasti, tas nenozīmē, ka viņš to aizmirst izdarīt vienmēr. Ja tu sarunā pastāvi uz savu viedokli, tas nenozīmē, ka tu vienmēr uzskati – tev ir taisnība. Lietu vispārināšana un pārspīlēšana daudzus cilvēkus sadusmo, kā rezultātā viņi noslēdzas un nevēlas kontaktēties ar cilvēkiem, kuri viņus uzskata tikai par slikto rīcību veicējiem.

Vismaz es neizdarīju kā…

Šo frāzi liela daļa uztver kā agresīvu "ieroci" uzmanības novēršanai no savām kļūdām. Tā vietā tiek gaismā celtas citu kļūdas, kas, iespējams, ir ļoti vecas un arī konkrētajā situācijā nepielīdzināmas. Lai arī cik grūti nākas atzīt savas kļūdas, cilvēki šādu soli vērtē kā ļoti pareizu un apsveicamu, tāpēc, ja nevēlies, lai apkārtējie sāk vēl vairāk meklēt skeletus tavā skapī, nemēģini speciāli novērst sarunu no savām kļūdām. Tu būsi daudz patīkamāks cilvēks, ar kuru kontaktēties, ja spēsi no tām mācīties.

