Piecas tēmas, ko labāk nepārspriest ar nesen iepazītiem cilvēkiem

Ne vienmēr visu, kas ir uz mēles gala, ieteicams teikt skaļi – jo īpaši tad, ja sarunas biedru pazīsti pavisam neilgi. Dažas tēmas ir sensitīvākas nekas citas, tāpēc, lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem, "Power of Positivity" iesaka, kuru tēmu iztirzāšanu labāk atstāt tikai pašu tuvāko cilvēku lokā.

Vērtību skala



Svarīgi saprast, ka tavi uzskati var bieži vien nesakrist ar citu un tava taisnība nav vienīgā un pareizā, ja runa ir, piemēram, par tādām tēmām kā dzīve un nāve. Katram ir tiesības uz savu viedokli un savu vērtību skalu, un tavs uzdevums nav par katru cenu viņu pārliecināt par pretējo. Arī tās ir balstītas ne tikai faktos, bet arī tavās individuālajās sajūtās, tāpēc, ja vēlies izvairīties no konfliktiem un nepatīkamiem pārpratumiem, neiniciē diskusijas par tām ar tikko iepazītiem ļaudīm.

Ziedošana un nesavtīga palīdzība



Lai gan palīdzība trūcīgajiem, skaudrās situācijas nonākušajiem un citiem, kuriem nepieciešams atbalsts, ir apsveicama un augsti vērtējama, par to nevajadzētu stāstīt apkārt. Daudzi to var uztvert nevis kā vēlmi pastāstīt par cilvēkiem, kuriem nepieciešams līdzcilvēku atbalsts, bet gan vienkāršu un nepatīkamu lielīšanos. Regulārā stāstīšana par dažāda veida palīdzību var rezultēties tajā, ka apkārtējie tevi sauks nevis par izpalīdzīgu un labu cilvēku, bet gan slavas un atzinības kārotāju.

Mērķi



Neskatoties uz to, ka citi saka: "Man nav nekādu dzīves plānu – kā būs, tā būs!", katrs sirds dziļumos sev ir noskatījis kādu mērķi, kuru grib sasniegt. Vienalga, vai tas saistīts ar profesionālo jomu, ģimenes dzīvi vai sevis attīstīšanu kādā citā veidā, cilvēks uz to pa solīšiem iet, taču par saviem mērķiem labāk skaļi nerunāt, kamēr tie vēl nav sasniegti. Cilvēki ir dažādi, piemēram, kāds var arī "aizņemties" tavu ideju un, ņemot vērā stāstīto par iespējamajiem sarežģījumiem, realizēt to pirms tevis, tāpēc savus kvēlākos sapņus labāk turēt noslēpumā.

Dzīvesstils



Ja vien nerunā ar savu draugu vai uzticības personu, tādas tēmas kā reliģija, sliktie ieradumi un intīmā dzīve būtu noliekamas tālākā plauktā. Tas nenozīmē, ka zem tām slēptos kaut kas nelāgs, taču vienmēr prātā jāizver scenārijs, kurā otrs var nepiekrist tavām dzīvesstila izvēlēm. Ja šīs bažas apstiprināsies dzīvē, sarunu biedrs var nevēlēties ar tevi turpināt komunikāciju, neskatoties uz to, ka tevi ir simtiem labu citu lietu vai ideju, kuras vari piedāvāt.

Ģimenes "netīrā veļa"



Tāpat jābūt ļoti uzmanīgiem, ar ko tiek apspriesti ģimenes noslēpumi vai notikumi, kuri skar plašāku radinieku loku. Šie stāsti ir gards kumoss tenkotājiem un klačām, kuri labprāt nodod informāciju tālāk – nedaudz izpušķotā vai paspilgtinātā veidā. Ja kādam ne īsti labi pazīstamam cilvēkam izstāstīsi par savām ģimenes lietām, nebrīnies, ka beigu galā tās var tikt pārveidotas teju līdz nepazīšanai, tādējādi sāpinot vairākus sev tuvus cilvēkus.

Starp citu, tieši ģimenes noslēpumi ir viens no iemesliem, kāpēc vīrieši baidās uzsākt nopietnas attiecības. Viņi nevēlas jaunajai simpātijai atklāt lietas, par kurām, iespējams, pašiem ir kauns, tāpēc mēģina distancēties arī tad, kad attiecības jau pārgājušas nopietnākā līmenī. Vairāk par šo tēmu lasi šajā rakstā.