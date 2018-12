Pieci ieteikumi, lai tu justos pārliecinātāka par sevi

Sievietēm (un arvien biežāk arī vīriešiem) nemitīgi tiek norādīts tas, kā izskatīties, kā uzvesties, ko ēst, ko domāt, un tas patiešām var būt apnicīgi un nogurdinoši. Tajā pašā laikā nereti tiek dzirdētas tādas frāzes kā "esi tas, kas tu esi", "lepojies ar sevi" un "tava atšķirība ir tava vērtība". Tomēr pateikt ir daudz vieglāk nekā izdarīt, tāpēc piedāvājam ieskatīties "Popsugar" ekspertu ieteikumos par to, kā justies labi, saglabājot savu individualitāti.

Novērtē savu ķermeni

Jā, iespējams, tu neizskaties kā kino zvaigzne vai cilvēki uz žurnāla vākiem, bet tas nenozīmē, ka tavs ķermenis ir slikts un nepareizs. Atceries, cik daudz tas paveic katru dienu. Centies koncentrēties uz to, ko tavs ķermenis spēj izdarīt, nevis uz tā izskatu. Iespējams, tas jau ir paveicis brīnumus un palīdzējis radīt vēl kādu cilvēku – vai tas nav atzinības vērts? Varbūt tas palīdz tev skriet maratonu, noiet pārgājienu, bet varbūt pietiek jau ar to, ka tas vienkārši ļauj tev būt – arī tas ir svarīgi. Novērtē savu ķermeni par to, ka tas ļauj tev paveikt visu, ko tu ikdienā dari.

Maini savu attieksmi

Pat, ja tas izklausās klišejiski, ļoti bieži tev patiešām ir iespēja pašai mainīt attieksmi pret situāciju, kurā esi nonākusi. Tas ir tavs lēmums – sekot tam, kas tiek dēvēts par normālu un pareizu, un kritizēt sevi vai arī doties savu ceļu un iepazīt, iemīlēt, nevis pārveidot sevi. Pirmais solis uz attieksmes maiņu ir lēmuma pieņemšana. Nolem sevi nenosodīt par neiekļaušanos kādā rādītājā. Kad atkal sāc to darīt, atgādini sev, ka esi apņēmusies sevis mocīšanu pārtraukt.

Iepazīsti sevi

Pirms sāc justies ērti savā ķermenī, tev ir jājūtas ērti savā prātā un emocijās. Velti laiku sevi, iepazīsti sevi, dari to, ko vēlies darīt, nevis to, ko tev vajadzētu darīt, lai veidotu savu tēlu un iekļautos noteiktos rāmjos. Izmēģini jogu, meditāciju vai vienkārši uz laiku atslēdzies no viedierīcēm, lai izbēgtu no sociālo mediju uzburtās pasaules un radītā spiediena.

Pavadi laiku ar tiem, kas liek tev justies labi

Ikvienam no mums ir kāds draugs, kas vienmēr sūdzas un jūtas slikti. Iespējams, ka neapzināti viņi tā liek justies arī tev. Neskatoties uz to, ka šī rīcība var nebūt apzināta, tas nemaina to, kā viņi jūtas. Svarīgi, lai tu neļautos sevis sabotāžai un nepārņemtu viņu sajūtas. Neļaujies apkārtējo negativitātei. Atbalsti savus draugus, bet centies vairāk laika pavadīt ar cilvēkiem, kas ir pozitīvi un neliek tev sevi šaustīt.

Centies smaidīt

Nenovērtē smaida spēku par zemu! Pacenties vairāk smaidīt pat tad, ja tu to īpaši nevēlies. Smaidot mēs savā ziņā uzlādējam savas smadzenes ar pozitīviem signāliem, kas paaugstina laimes hormonu līmeni, liekot patiešām justies labāk. Tāpat smaidoši un pozitīvi noskaņoti cilvēki biežāk saskaras ar līdzcilvēku laipnību, kas liek justies vēl patīkamāk.