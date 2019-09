Pieci pieklājīgi veidi, kā pārtraukt sarunu

Iemesli pārtraukt sarunas var būt ļoti dažādi – no laika trūkuma līdz pat tam, ka tēma šķiet garlaicīga. Taču viena no lielākajām sarunas mākslām ir spēja tās pārtraukt tā, lai otrs neapvainotos. Padomos, kā to izdarīt pēc iespējas pieklājīgāk, dalās "Reader's Digest" piesaistītie etiķetes eksperti.

Pieaicini sarunā vēl kādu



Nē, tas nenozīmē, ka tev cits draugs vai draudzene "jāpamet zem tanka", taču, ja vēl kādu varētu interesēt sarunas temats, šis var būt labs veids, kā tev no konkrētās sarunas attālināties. Ja, piemēram, kādā saviesīgā pasākumā viens cilvēks cenšas visu laiku tevi novilkt maliņā un runāt, bet tavos plānos ir tērzēšana ar citiem, vēl kāda pieaicināšana var nākt par labu abiem. Eksperti iesaka sarunas sākumā iepazīstināt abus un norādīt uz kādu kopīgu interesi, piemēram, dzīvniekiem, auto vai mākslu.

"Es atvainojos"



Pieklājība ir ļoti vērtīga īpašības izpausme, taču arī tai ir savas robežas. Ja šķiet – kāds pārāk ilgi jau aizņēmis tavu laiku, sarunas temati vairs nesaista, nebaidies izmantot populāro frāzi "Es atvainojos" un doties darīt kādu citu lietu. Kā aizbildinājumu vari izmantot nepieciešamību doties uz labierīcībām, papildināt dzērienu vai palīdzēt namamātei ar daudzajiem pienākumiem. Šeit gan svarīgi piebilst, ka sevis teikto arī nepieciešams realizēt, lai sarunas partneris neapvainotos.

Galvenā sarunas doma



Ir cilvēki, kas prot garus stāstus izklāstīt saīsinātā veidā, kamēr citi to pašu notikumu var aprakstīt līdz pēdējais detaļai. Atšķirība ir tajā, ka vienā gadījumā saruna ilgst piecas, bet citā – pat 35 minūtes, savukārt rezultāts gala beigās abos variantos ir vienāds. Ja nevēlies klausīties garajā izklāstā vai arī tev tam konkrētajā brīdī nav laika, nekautrējies aicināt sarunas partneri uzvedināt uz galveno – kulminācijas vai noslēguma fāzi. Pagaidi, kad sarunā iestāsies dabiskā klusuma pauze, un vaicā "Kā tad viss beigu galā beidzās?" vai "Un kā šī situācija atrisinājās?", taču piedomā pie tā, lai neizklausītos aizkaitināta. Tieši pretēji – ar šo jautājumu centies parādīt, ka esi ļoti ieinteresēta viņa stāstījumā.

Piedāvā citu nodarbi



Ja saruna norisinās ballītē, kāzās, darba pasākumā vai citā saviesīgā kopā būšanā, labs variants, kā pieklājīgi to pārtraukt, ir sarunbiedram piedāvāt kādu citu aktivitāti, piemēram, aicinot viņu nogaršot salātus vai apskatīt dekorācijas citās telpās un vietās. Šajā situācijā vari gan doties ar viņu kopā, gan arī veiksmīgi nozust, sarunājot satikties nedaudz vēlāk un pārrunāt iespaidus.

Vizītkarte



Arī vizītkartes palūgšana var būt pieklājīgs veids, kā sarunas partnerim likt noprast, ka tev jādodas tālāk. Lai gan šis variants ir vispiemērotākais saviesīgos darba pasākumos, kuros iepazīsties ar potenciālajiem partneriem vai darba devējiem, to vari izmantot arī romantiskas ieinteresētības vadīta – ka nekā uz vizītkartes parasti ir gan cilvēka vārds, uzvārds, gan arī viņa telefona numurs.

Tāpat, atceries, ka sarunas noslēgumā vienmēr vajag pateikties par sarunu, piemēram, "Man bija liels prieks iepazīties. Es atvainojos, bet man ir sarunāts satikties/pārrunāt ar sen nesatiktu draudzeni, bet ceru vēl kādreiz satikties." Arī tad, ja jūsu ceļi pat nekrustosies, šāds sarunas noslēgums otram liks justies novērtētam un respektētam.