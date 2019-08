Rīcības, no kurām izvairīties dusmu brīžos

Strīdi un to radītās dusmas ir pazīstamas ikvienam, jo, gribot negribot, ir neiespējami izvairīties no jebkāda veida nesaskaņām. Tāpat, asinīm kūsājot dusmās, nereti nespējami sevi savaldīt, tāpēc izdarām vai pasakām kaut ko, ko neesam vēlējušās un ko nākas pēcāk nožēlot. Taču, ja labi gribam, varam izvairīties no dusmu rīcības, kas var radīt jaunas nesaskaņas.

Iedvesmojoties no portāla ''Health'', piedāvājam iepazīties ar rīcību sarakstu, kuras tev nevajadzētu veikt brīžos, kad esi dusmīga.

Neej gulēt dusmīga

Ne velti nereti dzirdam kādu sakām: ''Neej gulēt dusmīga.'' Ja pēc nopietna strīda ar savu partneri, ģimenes locekli vai draugu nekavējoties dodies pie miera, nevis centies atrisināt nesaskaņas, ļoti iespējams, miegs tikai pastiprinās dusmas vai saglabās negatīvās emocijas līdz pat rītam.

Nebrauc ar auto

Automašīnas vadīšana dusmu iespaidā var būt bīstama. Ir vairāki pētījumi, kas rāda, ka dusmīgi šoferi vairāk riskē un biežāk iekļūst ceļu satiksmes negadījumos. Kad dusmas ir pārņēmušas cilvēku, viņš spēj redzēt un koncentrēties tikai tam, ko redz savā priekšā – ir apgrūtināta viņa spēja laikus ieraudzīt apkārt notiekošo, tādējādi apdraudot sevi un citus ceļu satiksmes dalībniekus.

Nemeklē mierinājumu ēdienā

Cenšoties apslāpēt negatīvās emocijas, mēs nereti meklējam pēc kā ēdama. Tāpat dusmu iespaidā neviens ne reizi nav ķēris pēc kā veselīga – tā vietā izvēlāmies ātrās ēdināšanas virtuvi, jo ēdiens ar augstu cukura, tauku un ogļhidrātu saturu sniedz komfortu un piepildījuma sajūtu. Taču dusmu brīdī organisms atrodas tādā kā briesmu stāvokli, kā rezultātā var rasties gremošanas traucējumi – dusmās ēdot neveselīgu ēdienu, var rasties caureja vai aizcietējumi.

Neturpini strīdu

Turpinot sarunu, kas tevī izraisījusi nepatīkamas emocijas un liek tavām asinīm kūsāt, tu vari nonākt situācijā, kur otram pateiksi, to ko nemaz nevēlējies pateikt. Tāpat pateiktais, bet nožēlotais kādā brīdī tev var atspēlēties. Tāpēc saproti brīdi, kad tev nepieciešams atkāpties, par to informē strīda partneri, un vēlāk, kad esi nomierinājusies, atgriezies pie jūsu sarunas.

Neraksti par to sociālajos tīklos

Iespējams, tev ir paradums savas emocijas izklāstīt ''Facebook'', ''Twitter'' vai ''Instagram'' ziņu lentē. Taču dusmu uzplūdā tā pavisam noteikti nebūs labākā rīcība – tas var tev atspēlēties, jo kas reiz publicēts tīmeklī, tas tur paliek uz mūžu.

Nesūti e-pastus

Līdzīgi kā ar informācijas publicēšanu sociālajos tīklos dusmu uzplūdā tev nevajadzētu sūtīt arī e-pastus. Iespējams, esot negatīvi uzbudināta, tu ziņas tekstā iekļausi kaut ko, ko nevajadzētu, pārteiksies vai citādi sevi parādīsi no ne tās labākās puses, taču nosūtītu e-pastu neatsauksi. Ja tev ir ļoti nepieciešams savas dusmas uzrakstīt, tad to dari personīgi sev piezīmju blociņā vai ''Word'' dokumentā.

Nelieto alkoholu

Varbūt tev šķiet, ka glāze vīna tev palīdzēs atslābināties un mazinās dusmas, taču tā var izraisīt pretējo. Cilvēks alkohola ietekmē bieži vien kļūst emocionāli sakāpināts, kā rezultātā sakāpinātas ir arī dusmas. Tāpat grādīgo dzērienu skurbumā mēdzam rīkoties tā, kā pie skaidra prāta nerīkotos. No tā izriet, ka, dusmās lietojot alkoholu, varam sastrādāt muļķības, no kurām centāmies izvairīties.