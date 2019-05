Kad padoties, bet kad strādāt, lai atjaunotu jeb restartētu attiecības – tas ir jautājums, ko uzdod daudzi strupceļā nonākuši mīlnieki. Tomēr reizēm ir būtiski nevis domāt par šķiršanos, bet paskatīties uz cilvēkiem mums līdzās no citas perspektīvas raidījumā "Starp mums runājot" skaidro attiecību eksperte Rita Lasmane.

"Joks ir tāds, ka patiesībā mēs neviens nezinām, ko mēs gribam," saka Lasmane, "un kopā būšana ir tāda konvencija – mēs sarunājam, ka mēs sadarbojamies, mēs viens otram palīdzam, atbalstām." Speciāliste norāda, ka atbalsts nepieciešams arī tajās situācijās, kad šķiet – partneris dara pilnīgas muļķības.

Viņa skaidro, ka parasti cilvēki uz saviem partneriem dusmojas par to, ka viņu tēls, kas atrodas mūsu smadzenēs, neatbilst realitātei. Tas nozīmē, ka mēs no cilvēka gaidām vienu, bet viņš rīkojas citādi. Lasmane norāda, ka ir būtiski palūkoties uz partneri no citām pozīcijām.

Viņa uzsver: "Pirmkārt, mēs cilvēkus uztveram kā tēlus mūsu smadzenēs. Tas ir vienalga – tas ir vīrs, sievā, brālis vai māsa." Savā ziņā varētu sacīt, ka mēs izdomājam to, kādi ir cilvēki mums līdzās.